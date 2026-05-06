La Feria de San Isidro 2026 ya tiene fechas, carteles y precios de entradas

La Feria de San Isidro 2026 vuelve a convertir la plaza de toros de Las Ventas en el gran epicentro taurino de Madrid. El ciclo arrancará el viernes 8 de mayo y se prolongará hasta el domingo 14 de junio, con más de un mes de festejos en los que se darán cita algunas de las principales figuras del toreo, rejoneadores, novilleros y nombres emergentes que buscarán dejar huella en la plaza más exigente del mundo.

Como cada año, los aficionados ya tienen la vista puesta en los carteles, en las tardes más señaladas y en la disponibilidad de entradas para una feria que combina tradición, expectación y una programación especialmente extensa.

Fechas de la Feria de San Isidro 2026

La Feria de San Isidro 2026 se celebrará en varios tramos. El primero, y más intenso, irá del 8 al 31 de mayo, con corridas prácticamente a diario. Después llegará un segundo bloque entre el 2 y el 7 de junio, antes del cierre definitivo con la tradicional Corrida de Beneficencia, prevista para el 14 de junio.

Entre las fechas más destacadas también figura la Corrida de la Prensa, que se celebrará el 28 de mayo, una de las citas clásicas del calendario taurino madrileño.

Precio de las entradas para San Isidro 2026

El precio de las entradas para los toros de San Isidro 2026 depende de varios factores: la zona de la plaza, si la localidad está en sol, sombra o sol y sombra, y el cartel anunciado para cada tarde.

Las entradas más económicas suelen situarse entre los 20 y los 30 euros, especialmente en andanadas o zonas altas de sol. En los tendidos de sol, los precios pueden moverse aproximadamente entre los 40 y los 70 euros, mientras que en sol y sombra el rango habitual se sitúa entre los 60 y los 100 euros.

Las localidades de sombra son las más caras. En las primeras filas, los precios pueden superar los 120 euros, y en zonas como barrera o contrabarrera pueden alcanzar los 300 o 400 euros en las corridas con mayor demanda.

Cómo comprar entradas para Las Ventas

La forma más directa y recomendable para comprar entradas es hacerlo a través de la web oficial de Las Ventas, donde se ponen a la venta las localidades sin intermediarios. También existen distribuidores autorizados, aunque en estos casos pueden aplicarse gastos de gestión adicionales.

Otra opción sigue siendo la compra en taquilla, aunque en los días de mayor demanda puede haber colas y menos disponibilidad. Además, conviene recordar que no todas las entradas salen a la venta al mismo tiempo, por lo que quienes tengan claro qué corrida quieren ver deberían adquirir sus localidades cuanto antes.

Quién torea en San Isidro 2026: carteles completos

La feria reúne a figuras consolidadas, toreros en buen momento, rejoneadores y novilleros que buscarán una oportunidad importante en Madrid.

Mayo

8 de mayo: Alejandro Talavante, Juan Ortega y Tristán Barroso.

9 de mayo: Miguel Ángel Perera, Daniel Luque y Tomás Rufo.

10 de mayo: David Galván, Román y Gonzalo Caballero.

12 de mayo, novillada: Tomás Bastos, Martín Morilla y Álvaro Serrano.

13 de mayo: Antonio Ferrera, Calita y Jesús Enrique Colombo.

14 de mayo: Sebastián Castella, Daniel Luque y David de Miranda.

15 de mayo: Diego Urdiales, Fortes y Fernando Adrián.

16 de mayo: El Cid, Álvaro Lorenzo y Manuel Diosleguarde.

17 de mayo: Miguel Ángel Perera, Paco Ureña y Fernando Adrián.

19 de mayo, novillada: Pedro Luis, Mario Vilau y Julio Norte.

20 de mayo: José Carlos Venegas, Juan Leal y Juan de Castilla.

21 de mayo: José María Manzanares, Juan Ortega y Pablo Aguado.

22 de mayo: Sebastián Castella, Emilio de Justo y Tomás Rufo.

23 de mayo, rejones: Andy Cartagena, Diego Ventura y Guillermo Hermoso de Mendoza.

24 de mayo: Fortes, David de Miranda y Víctor Hernández.

26 de mayo, novillada: Emiliano Osornio, Pedro Montaldo y Julio Méndez.

27 de mayo: Isaac Fonseca, Molina y Jarocho.

28 de mayo, Corrida de la Prensa: Diego Urdiales, Roca Rey y Bruno Aloi.

29 de mayo: Morenito de Aranda, Alejandro Talavante y Pablo Aguado.

30 de mayo, rejones: Rui Fernandes, Diego Ventura y Lea Vicens.

31 de mayo: Antonio Ferrera, Manuel Escribano y Paco Ureña.

Junio

2 de junio: Pepe Moral, Damián Castaño y Gómez del Pilar.

3 de junio: José Garrido, Ismael Martín y Samuel Navalón.

4 de junio: Emilio de Justo, Borja Jiménez y Víctor Hernández.

5 de junio: Uceda Leal, Clemente y Pablo Aguado.

6 de junio: Morenito de Aranda, Fernando Adrián y Román.

7 de junio: Borja Jiménez, en solitario.

14 de junio, Corrida de Beneficencia: Alejandro Talavante, Roca Rey y Víctor Hernández.

Cómo abonarse a la Feria de San Isidro

El abono es la opción más cómoda para los aficionados que quieren asistir a varios festejos de la feria. Permite asegurar una localidad fija durante todas las corridas incluidas y evita tener que comprar entradas sueltas para cada tarde.

Sin embargo, para la Feria de San Isidro 2026 el plazo de abonos ya se abrió entre febrero y marzo, por lo que quienes no lo hayan tramitado a tiempo lo tendrán complicado. Primero se habilita la renovación para abonados antiguos y, posteriormente, si quedan localidades disponibles, se ofrecen nuevos abonos.

Las Ventas cuenta con un elevado número de abonados, por lo que las mejores zonas suelen estar ocupadas desde el inicio. Aun así, quienes tengan previsto acudir a varias corridas pueden tomar nota para futuras ediciones, ya que el abono suele compensar frente a la compra de entradas sueltas, especialmente en los carteles más esperados.

San Isidro 2026, una feria clave para Madrid

La Feria de San Isidro 2026 volverá a reunir durante más de un mes a miles de aficionados en Las Ventas. Con carteles de primer nivel, tardes de máxima expectación y citas tradicionales como la Corrida de la Prensa y la Beneficencia, Madrid se prepara para vivir uno de los ciclos taurinos más importantes del año.