El mercado energético vive una jornada de fuertes correcciones. Este lunes 2 de febrero de 2026, el precio del crudo ha registrado una caída cercana al 5%, ignorando las recientes amenazas de Donald Trump contra Irán y centrando su atención en la decisión de la OPEP+ de mantener la producción sin cambios.

A pesar de que las tensiones geopolíticas suelen disparar los precios, la inacción del cártel petrolero y el temor a una menor demanda global han pesado más en el ánimo de los inversores.

Cotización del barril hoy

El desplome ha sido generalizado en los dos principales indicadores de referencia mundial:

• Petróleo Brent (Referencia en Europa): Cae un 4,9%, situándose en el entorno de los 65,9 dólares por barril.

• Petróleo WTI (Referencia en EE.UU.): Cede un 5,2%, cotizando cerca de los 61,8 dólares.

Este movimiento borra gran parte de las ganancias acumuladas durante la semana pasada, cuando el crudo llegó a rozar los 70 dólares impulsado por el envío de flotas estadounidenses hacia el Golfo Pérsico.

¿Por qué cae el precio si hay tensión con Irán?

La aparente contradicción entre las amenazas militares y la caída del precio se explica por tres factores clave:

1. Inmovilismo de la OPEP+: La alianza liderada por Arabia Saudí y Rusia confirmó este domingo que mantendrá estable su oferta el próximo mes. El mercado esperaba un recorte adicional o una señal de mayor control para sostener los precios ante la volatilidad, pero la decisión de no actuar ha sido interpretada como un signo de debilidad en la demanda.

2. Aversión al riesgo global: Como se ha visto en el Ibex 35 y Wall Street, hoy es una jornada de «sell-off» (ventas masivas) en todas las materias primas. El fortalecimiento del dólar, impulsado por la nueva dirección de la Fed (Kevin Warsh), encarece el petróleo para quienes usan otras divisas, frenando las compras.

3. El «efecto Trump»: Aunque sus amenazas a Irán son reales, el mercado también sopesa su política de «drill, baby, drill» (perforar más), que busca aumentar la producción doméstica en EE.UU., lo que compensaría cualquier posible interrupción del suministro iraní.