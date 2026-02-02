El Hormiguero arranca febrero con una de las semanas más potentes que se recuerdan en Antena 3. Pablo Motos recibirá a estrellas internacionales, el trío de actores más deseado del cine español y cerrará con un evento que promete paralizar el país: la entrega del bote más alto de la historia de Pasapalabra.

Aquí tienes la lista completa de invitados para que no te pierdas nada desde hoy lunes hasta el jueves.

Lunes, 2 de febrero: Mika

La semana comienza con la energía y el color de Mika. El artista libanés visita el plató para presentar su nuevo álbum de estudio, «Hyperlove». Además de hablar sobre su próxima gira mundial por Europa y América, Mika recordará su paso por La Voz, donde conquistó al público con su carisma.

Martes, 3 de febrero: Carlos Cuevas, Miguel Bernardeau y Miguel Ángel Silvestre

Cita de alto voltaje con tres de los actores más populares de nuestra pantalla. Los intérpretes presentan «La Fiera», una película que llega a los cines este viernes y que narra la épica historia de los pioneros del salto B.A.S.E. con traje de alas en España. Una trama de riesgo, amistad y adrenalina.

Miércoles, 4 de febrero: La familia de Joaquín Sánchez

El «Capitán» vuelve a casa, pero esta vez con refuerzos. Joaquín Sánchez, su mujer Susana Saborido y sus hijas Daniela y Salma visitan a Trancas y Barrancas para presentar la segunda temporada de su road-show, «El Capitán en Japón». Risas aseguradas al contar sus peripecias por el país nipón antes del estreno del programa esa misma noche.

Jueves, 5 de febrero: Manu Pascual y Rosa Rodríguez (Bote de Pasapalabra)

Será, sin duda, una noche histórica. Manu y Rosa, los concursantes que llevan meses manteniendo en vilo a la audiencia de Pasapalabra, estarán con Pablo Motos horas antes de que se entregue el mayor bote de la historia del concurso. Se espera que, tras el programa, Antena 3 emita el duelo final en prime time para desvelar quién se lleva el millonario premio.