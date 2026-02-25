La artista catalana visitó a David Broncano para presentar su segundo disco de estudio, que se estrena el 6 de marzo. Durante la entrevista, cumplió un reto fitness ante el público y mostró los primeros detalles de su próxima gira.

El Teatro Príncipe Gran Vía se vistió de gala el pasado martes 24 de febrero para recibir a una de las figuras más influyentes de la música urbana actual: Bad Gyal. La cantante acudió a La Revuelta con un objetivo claro: promocionar ‘Más Cara’, su esperado segundo álbum de estudio que estará disponible a partir del próximo 6 de marzo.

David Broncano recibió a la artista entre elogios, definiéndola como un «icono de nuestro país» capaz de agotar entradas de forma masiva. La química entre ambos quedó patente desde el primer segundo, cuando Bad Gyal retó al jiennense a realizar parte de la entrevista de pie, iniciando un intercambio de regalos cargado de humor y estilo «callejero».

Regalos con sello «MDLR» y el mono Punch

La entrega de obsequios dejó momentos virales. Bad Gyal regaló a Broncano un polo exclusivo de su merchandising (que sale a la venta el 26 de febrero) y un cinturón, dándole consejos de estilo para no parecer un «parguela» y acercarse a la estética MDLR. Por su parte, el presentador le hizo entrega de una figura de Punch, el mono viral de las redes sociales, y un mapa para no perderse en el trayecto de Barcelona a Madrid.

Exclusivas de ‘Más Cara’ y colaboraciones reveladas

Durante la charla, la artista dio detalles fundamentales sobre sus planes inmediatos:

Inicio de gira: El tour de presentación de ‘Más Cara’ arrancará el 20 de marzo en Barcelona , para trasladarse posteriormente a Madrid.

Colaboraciones estrella: En una dinámica con el público, se confirmaron tres de los nombres que aparecerán en el disco: Jay Álvarez, De la Rose y 8Belial.

Un reto fitness contra el reloj

Debido a que la cantante tenía el tiempo justo para no perder un tren, la entrevista aceleró su ritmo en los minutos finales. Tras proponer un reto al público, Bad Gyal cumplió su promesa de realizar una serie de abdominales en directo tras lucir un cambio de look deportivo. «Me gusta hacerme la chula», reconoció entre risas mientras demostraba su buena forma física sobre el escenario del teatro madrileño.

La visita de la intérprete de ‘Chulo’ no solo sirvió para calentar motores ante el lanzamiento de su disco, sino que reafirmó su estatus de estrella cercana y dispuesta a jugar con los códigos del programa de RTVE.