El exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ abandonó la casa de Guadalix de la Sierra este martes 24 de febrero. Tras conocer el veredicto de la audiencia, González protagonizó un sonado enfado, llegando a afirmar que se retira del mundo de los ‘realities’.

La recta final de ‘GH DÚO’ ha vivido uno de sus momentos más tensos con la expulsión de Manuel González. En una gala marcada por la rivalidad, el público tuvo que elegir entre dos de los perfiles más polémicos de la edición: el gaditano y el veterano presentador Carlos Lozano. Finalmente, la «soberana» volvió a dictar sentencia a favor de Lozano, quien ha logrado salvarse de la expulsión todas las semanas desde el inicio del concurso.

El momento de la expulsión en la sala de la verdad dejó a Manuel González visiblemente impactado. Al escuchar su nombre en boca de Jorge Javier Vázquez, el andaluz no pudo ocultar su indignación, especialmente al oír los vítores y aplausos que desde el plató celebraban la permanencia de su archienemigo en la casa.

Un adiós marcado por el resentimiento

A pesar de intentar mantener la compostura inicialmente, Manuel dejó claro que su relación con Carlos Lozano es irreconciliable. Sus últimas palabras antes de salir fueron contundentes:

Orgullo por su paso: «Cabeza arriba y orgulloso de mi paso por aquí», afirmó, dedicando un mensaje de cariño a su hermana, que continúa en el concurso.

Sobre el presentador, Manuel fue tajante: «Lo quiero lejos».

Por su parte, Carlos Lozano se mostró eufórico y agradecido con la audiencia, consolidándose como el gran favorito o, al menos, como el concursante con la base de seguidores más fiel de esta edición de 2026.

El «rebote» de Manuel tras las cámaras

Lo más llamativo de la noche ocurrió fuera del directo principal. Jorge Javier Vázquez reveló un «bombazo» sucedido durante la pausa publicitaria: Manuel González sufrió un ataque de ira tras conocer su derrota. Según el presentador, el recién expulsado se negó a ver el regreso de Carlos a la casa y abandonó las instalaciones de forma abrupta.

«Se ha cogido un rebote tremendo y ha dicho que se acabó la televisión para él y los realities», informó Jorge Javier.

Esta reacción pone de manifiesto la frustración del gaditano, que se enfrentaba por primera vez a la sala de expulsión y no esperaba que el público prefiriera el juego de Carlos Lozano frente al suyo.