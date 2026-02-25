El parqué madrileño lidera las subidas en Europa este miércoles 25 de febrero. El ambicioso plan estratégico de Santander, junto a los resultados récord de Iberdrola y Aena, empujan al índice hacia nuevos máximos históricos.

La Bolsa española ha despertado con fuerza en una jornada marcada por la avalancha de resultados empresariales. El Ibex 35 ha subido un 0,70% en la apertura, situándose en los 18.317 puntos. El gran protagonista es el sector financiero, que ha reaccionado con euforia a las previsiones de negocio para los próximos años, permitiendo al selectivo español desmarcarse de la atonía de otras plazas europeas.

Santander lidera la «fiesta» bancaria

El Banco Santander se ha convertido en el motor del mercado tras desvelar su hoja de ruta para el periodo 2026-2028. La entidad presidida por Ana Botín prevé un beneficio neto superior a los 20.000 millones de euros en 2028, con la promesa de duplicar el dividendo en efectivo. Esta noticia ha disparado sus acciones un 1,86% (10,85 euros), arrastrando al resto del sector:

CaixaBank: +1,74%

+1,74% BBVA: +1,42%

+1,42% Sabadell: +1,36%

+1,36% Bankinter: +1,08%

Lluvia de beneficios y dividendos récord

No solo la banca impulsa el índice; los pesos pesados de la industria y la energía han presentado cuentas anuales que baten expectativas:

Empresa Beneficio Neto 2025 Variación vs 2024 Dividendo anunciado Iberdrola 6.285 M€ +12% Ganancias récord Aena 2.136,7 M€ +10,3% 1,09 €/acción (+11,7%) Rovi 140,4 M€ +3% 0,9594 €/acción

En el lado opuesto, los valores que más penalizaban al selectivo en los primeros compases eran Cellnex (-0,75%) y ArcelorMittal (-0,75%), junto a la propia Aena que, pese a sus buenos resultados, sufría una ligera recogida de beneficios del 0,51%.

La mirada puesta en Nvidia y la inflación

A pesar del optimismo local, los inversores mantienen la cautela de cara a la tarde. El mercado global está pendiente de dos factores externos clave:

Nvidia: La tecnológica estadounidense presenta resultados tras el cierre de Wall Street, lo que suele marcar el ritmo del sector tecnológico mundial. Macroeconomía: Se esperan los datos definitivos del PIB alemán y, sobre todo, el IPC de la eurozona, que determinará la hoja de ruta del BCE para los próximos meses.

En otros mercados, el euro se mantiene sólido frente al dólar (1,1797) y el barril de Brent sube tímidamente hasta los 70,81 dólares, reflejando una estabilidad que favorece la sesión alcista en Madrid.