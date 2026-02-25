La respuesta de Teherán no se ha hecho esperar. Tras el discurso del Estado de la Unión en el que Donald Trump acusó a la República Islámica de mantener «ambiciones siniestras», el Ministerio de Exteriores de Irán ha emitido un duro comunicado calificando las palabras del mandatario estadounidense como una campaña de desinformación basada en «grandes mentiras».

Alusión a la propaganda nazi y rechazo frontal

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, utilizó sus redes sociales para lanzar un mensaje inusualmente polémico. En una publicación difundida en cinco idiomas (incluido el español), Bagaei comparó la estrategia retórica de Estados Unidos e Israel con las tácticas de Joseph Goebbels, ministro de propaganda de la Alemania nazi.

Según Bagaei, Washington aplica la máxima de que «una mentira repetida mil veces se convierte en verdad» para justificar lo que denomina una campaña de desinformación contra la nación iraní. Soberanía tecnológica: El portavoz insistió en que las alegaciones sobre misiles balísticos y el desarrollo de armas atómicas son falsedades orquestadas por «especuladores de guerra».

«Derecho a la tecnología pacífica»

Por su parte, el ministro de Exteriores, Abás Araqchí, reforzó la postura oficial que el país ha mantenido durante décadas: su programa nuclear tiene fines exclusivamente civiles. Araqchí fue tajante al declarar que, bajo ninguna circunstancia, Irán desarrollará armas nucleares, pero advirtió que el pueblo iraní «jamás renunciará a su derecho» a los beneficios de la tecnología nuclear pacífica.

Ginebra: Negociaciones bajo la sombra de los portaaviones

A pesar de la virulencia verbal, Irán ha confirmado que acudirá a la cita diplomática de este jueves en Ginebra. Araqchí aseguró que su delegación tiene la determinación de alcanzar un «acuerdo justo y equitativo» en el menor tiempo posible.

Sin embargo, el clima para el diálogo es de extrema hostilidad:

Las conversaciones se producen mientras Estados Unidos mantiene su mayor despliegue en la región desde 2003, con dos portaaviones y docenas de cazas listos para actuar. Amenazas directas: Trump ha advertido que, de no cerrarse un acuerdo, será un «mal día» para Irán, mientras que Teherán ha respondido que cualquier ataque provocará una respuesta contundente que extenderá el conflicto por toda la región.