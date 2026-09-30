Hoy se cumplen dos meses de la entrada masiva en Ceuta y se lanza una nueva pieza audiovisual llamada «Ceuta, estás dentro». Esta iniciativa, creada desde Canarias por Miguel Á. Tejera, busca contribuir a que Ceuta continue presente en la conversación pública, aun cuando el foco informativo se desplace.

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‹ › Foto 1 de 2 Se lanza la pieza audiovisual "Ceuta, estás dentro"

La pieza no pretende hablar en nombre de los ceutíes, sino recordar al resto de España que Ceuta forma parte de todos. Bajo un mensaje de unidad y pertenencia, el audiovisual propone una narrativa emocional que se opone al odio y la fractura. El mensaje central de la pieza es: "Ceuta, no estás lejos. Estás dentro".

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El spot construye un recorrido visual enfocado en la distancia, la identidad y la unidad, culminando con la imagen de España latiendo al ritmo de un corazón. La idea es reforzar la concepción de que Ceuta no es un lugar periférico, sino que está interiormente conectada con el país.

A pesar del momento complicado, donde las preocupaciones de los ceutíes son relevantes, la pieza no busca añadir más divisiones, sino resaltar la fuerza de la unidad.

La pieza se lanza como una iniciativa creativa independiente, sin vinculación a ninguna entidad institucional o política, y está realizada bajo la firma de M LaCruz.