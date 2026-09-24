El conjunto azulgrana recibe al equipo turco en el Palau Blaugrana en el encuentro correspondiente a la primera jornada de la competición continental.

El Barça y el Anadolu Efes se verán las caras este jueves 24 de septiembre en el enfrentamiento perteneciente a la jornada 1 de la Euroliga 2026-27. El choque entre el cuadro catalán y la escuadra turca, que marca el inicio de la máxima competición europea de baloncesto para ambos clubes en la nueva temporada regular, dará comienzo a las 20:30 horas y se celebrará en el Palau Blaugrana de Barcelona.

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Horario y televisión del Barcelona – Anadolu Efes

El partido entre el Barcelona y el Anadolu Efes se disputará este jueves 24 de septiembre a las 20:30 horas (horario peninsular español). Los aficionados que deseen seguir el encuentro en directo a través de la televisión o mediante plataformas de internet podrán hacerlo a través de la retransmisión oficial emitida en directo por Movistar+.