Puerto Sotogrande y Fundación Navega han consolidado una línea de trabajo enfocada en acercar la náutica a colectivos diversos mediante experiencias inclusivas y actividades formativas. Esta iniciativa tiene como eje principal transformar el mar en una herramienta de aprendizaje, inclusión y bienestar.

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Durante el verano, se llevaron a cabo diversas actividades como navegaciones inclusivas y bautismos náuticos, en las que los participantes se convierten en auténticos tripulantes. Un evento destacado fue la salida del 11 de agosto con la Asociación para la Promoción y Participación de las Personas con Discapacidad (APROPADIS) 2.0, en la que los usuarios disfrutaron de la accesibilidad y la convivencia.

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Además, una jornada dedicada a la navegación se realizó con el entrenador de la campeona olímpica de marcha María Pérez, donde los participantes, incluidos aquellos con discapacidades, pudieron aprender sobre la navegación y disfrutar de la experiencia marina.

Otra actividad importante fue el SUP Yoga Inclusivo, que se llevó a cabo para usuarios de Hogar Betania, combinando balance y movilidad en un entorno adaptado al agua. La programación también incluye el ámbito del deporte adaptado, con la participación de deportistas paralímpicos, como Melitón Briñas, que recientemente se proclamó campeón del mundo en su categoría.

La inclusión social de Puerto Sotogrande se extiende a otros colectivos, como las personas mayores, quienes también disfrutan de actividades náuticas y programas intergeneracionales. Este enfoque busca contribuir de manera activa a la creación de un espacio accesible y compartido en el mar, afianzar la comunidad y fomentar la educación ambiental, integrando valores de respeto y cuidado del entorno marino.