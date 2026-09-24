El conjunto blanco inicia este jueves la competición europea visitando el Coca-Cola Arena tras proclamarse campeón de la SuperCup en Abu Dabi.

El Real Madrid inicia de forma oficial la temporada 2026-27 de la Euroliga este jueves a las 18:00 horas (horario peninsular español) enfrentándose al Dubai Basketball. El encuentro, correspondiente a la primera jornada de una fase regular que promete ser la mejor de la historia, se disputará en el Coca-Cola Arena de Dubái y será el encargado de abrir cronológicamente el calendario de una fecha que contará con seis partidos en la jornada inaugural y tres más reservados para el viernes.

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El equipo dirigido por Pedro Martínez afronta este estreno tras conquistar la SuperCup en Abu Dabi, un triunfo logrado tras superar en la final al Olympiacos y que ha llenado de optimismo a la afición blanca de cara a la Final Four. Tras dicho torneo, la expedición madridista permaneció ejercitándose en Abu Dabi antes de desplazarse a la vecina Dubái para encarar su primer compromiso continental de la temporada.

El duelo de esta tarde supone una reedición de la semifinal vivida en la SuperCup, en la que el Real Madrid logró resolver el choque a su favor durante la prórroga. Para esta cita, el conjunto dubaití mantendrá la baja confirmada del ex madridista Dzanan Musa, mientras que cuenta con la duda de Klemen Prepelic y de Dwyane Bacon; este último causó baja ante el Fenerbahce tras recibir un golpe en la cabeza durante el enfrentamiento previo contra el Madrid.

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En el apartado de bajas por parte del Real Madrid, la única ausencia confirmada es la de Usman Garuba, quien continúa con su proceso de recuperación tras sufrir una rotura del tendón de Aquiles. Ante la disponibilidad del resto de la plantilla, el técnico Pedro Martínez se verá obligado a realizar descartes para completar la convocatoria oficial del encuentro.

Horario y cómo ver el encuentro en directo

El choque entre el Dubai Basketball y el Real Madrid se disputará este jueves 24 de septiembre a partir de las 18:00 horas (hora peninsular española). Todos los aficionados que deseen seguir el desarrollo del partido en directo por televisión e internet podrán hacerlo a través de la retransmisión del canal M+ Vamos.