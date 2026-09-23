Sant Andreu y Real Madrid Castilla empataron 1-1 en la jornada 4 de la Primera Federación (grupo 2) el miércoles 23 de septiembre de 2026.

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Marcadores de la jornada 4

Sant Andreu 1 – 1 Real Madrid Castilla [Real Madrid Castilla: D. Yanez 16′ | Sant Andreu: P. Darbra 33′]

Duelo destacado

Los dos goles llegaron en el primer tiempo. D. Yanez adelantó a Real Madrid Castilla en el 16′ y P. Darbra igualó para Sant Andreu en el 33′, según refleja el acta del encuentro. Tras la reanudación no hubo más variaciones en el marcador y el 1-1 se mantuvo hasta el final. Con este resultado ambos equipos suman un punto en la jornada.

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