La jornada 8 de LaLiga, disputada el sábado 10 de octubre de 2026, dejó estos resultados: Alavés 1 – 2 Atlético de Madrid; Barcelona 3 – 0 Getafe; Real Madrid 1 – 0 Villarreal.

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Marcadores de la jornada 8

Alavés 1 – 2 Atlético de Madrid (goles: Alejandro Grimaldo 33′, Cristian Romero 87′; Lucas Boyé 45+6′ (p.))

(goles: Alejandro Grimaldo 33′, Cristian Romero 87′; Lucas Boyé 45+6′ (p.)) Barcelona 3 – 0 Getafe (goles: Anthony Gordon 2′, Gabriel Jesus 30′, Jules Koundé 73′)

(goles: Anthony Gordon 2′, Gabriel Jesus 30′, Jules Koundé 73′) Real Madrid 1 – 0 Villarreal (goles: Yan Diomande 62′)

Duelos destacados

En Alavés 1 – 2 Atlético de Madrid, Alejandro Grimaldo marcó en el 33′ y Cristian Romero en el 87′. Lucas Boyé recortó para el Alavés desde el 45+6′ (p.). El partido registró la expulsión de Angel Pérez Hidalgo (Alavés) en el 61′.

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En Barcelona 3 – 0 Getafe, Anthony Gordon abrió el marcador en el 2′. Gabriel Jesus amplió en el 30′ y Jules Koundé cerró el resultado en el 73′.

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En Real Madrid 1 – 0 Villarreal el único tanto fue de Yan Diomande en el 62′. El Real Madrid terminó el choque con Vinícius expulsado en el 72′.

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