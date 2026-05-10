El FC Barcelona y el Real Madrid se enfrentan este domingo 10 de mayo de 2026 en una nueva edición de El Clásico, correspondiente a la jornada 35 de LaLiga EA Sports. El partido se disputa en el Spotify Camp Nou y puede tener un papel decisivo en el desenlace del campeonato.

El duelo llega en el tramo final de la temporada, con los dos grandes del fútbol español frente a frente y con la clasificación de LaLiga en juego. Como siempre, el Barcelona – Real Madrid será uno de los partidos más seguidos del calendario, tanto en España como a nivel internacional.

A qué hora es el Barcelona – Real Madrid

El partido entre FC Barcelona y Real Madrid se juega este domingo 10 de mayo de 2026 a las 21:00 horas, horario peninsular español.

El encuentro tendrá lugar en el Spotify Camp Nou, dentro de la jornada 35 de LaLiga EA Sports. Tanto el Real Madrid como el FC Barcelona sitúan el partido el domingo 10 de mayo a las 21:00 horas.

Dónde ver por TV el Barcelona – Real Madrid

El Barcelona – Real Madrid se podrá ver en directo en España a través de Movistar LaLiga TV, Movistar Plus+ y DAZN, según la plataforma contratada. También estará disponible en canales como M+ LaLiga HDR, Orange Fútbol 1 y LaLiga TV Bar.

Además, el partido podrá seguirse online mediante las aplicaciones y plataformas digitales de los operadores con derechos de emisión.

El Clásico puede marcar LaLiga

El Barcelona – Real Madrid llega en una jornada clave para la pelea por el título. A falta de pocas fechas para el final del campeonato, cualquier resultado puede alterar de forma importante la clasificación y condicionar el desenlace de LaLiga.

El equipo azulgrana buscará hacerse fuerte en el Spotify Camp Nou ante su afición, mientras que el conjunto blanco tratará de dar un golpe de autoridad a domicilio en una de las noches más exigentes de la temporada.

Un partido de máxima audiencia

El Clásico es mucho más que un partido de liga. Barcelona y Real Madrid protagonizan uno de los duelos más mediáticos del fútbol mundial, con millones de espectadores pendientes del encuentro.

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La rivalidad histórica, el peso de la clasificación y el momento de la temporada convierten este partido en una cita imprescindible para los aficionados. Movistar Plus+ destaca que el encuentro puede marcar el desenlace de LaLiga EA Sports.

Datos del Barcelona – Real Madrid

Partido: FC Barcelona – Real Madrid

Competición: LaLiga EA Sports

Jornada: 35

Fecha: domingo 10 de mayo de 2026

Hora: 21:00 horas

Estadio: Spotify Camp Nou

Dónde ver: Movistar LaLiga TV, Movistar Plus+, DAZN, Orange Fútbol 1 y LaLiga TV Bar