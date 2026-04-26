La AD Ceuta FC recibe al Racing de Santander este domingo 26 de abril de 2026, a partir de las 21:00 horas, en el Estadio Municipal Alfonso Murube, en partido correspondiente a la jornada 37 de LaLiga Hypermotion. El encuentro se presenta como una de las citas más destacadas del fin de semana en Segunda División.

El Ceuta – Racing podrá verse en directo en España a través de LaLiga TV Hypermotion. Además, DAZN también incluye el partido dentro de su programación para seguir online el duelo entre el conjunto caballa y el equipo santanderino.

El Ceuta afronta el encuentro con el respaldo del Alfonso Murube, donde buscará sumar una victoria de prestigio ante uno de los equipos más fuertes de la categoría. El Racing, por su parte, llega a la cita como líder de LaLiga Hypermotion, por lo que el partido tendrá un valor especial en la lucha por el ascenso.

Horario y dónde ver el Ceuta – Racing

Partido: AD Ceuta FC – Racing de Santander

Competición: LaLiga Hypermotion, jornada 37

Fecha: domingo 26 de abril de 2026

Hora: 21:00 horas, horario peninsular español

Estadio: Municipal Alfonso Murube, Ceuta

Dónde ver por TV y online: LaLiga TV Hypermotion

El Ceuta – Racing cerrará el domingo con un duelo de alto interés en LaLiga Hypermotion. Los locales intentarán hacerse fuertes en casa, mientras que el Racing buscará imponer su condición de líder en una salida exigente.