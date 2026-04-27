Ceuta aterriza una nueva foto de precios de combustible este martes, 28 de abril de 2026. Según el estudio del Ministerio para la Transición Ecológica, se han analizado 10 estaciones y las cifras medias marcan el punto de referencia para quienes quieren ajustar el gasto en surtidor.
La Gasolina 95 registra un promedio de 1,438 €/L (con un rango entre 1,428 y 1,459 €/L). En Gasolina 98, el promedio se sitúa en 1,471 €/L. Y el Diésel (Gasóleo A) alcanza una media de 1,663 €/L (mínimo 1,658 y máximo 1,679 €/L).
Si hoy te toca repostar, aquí tienes el listado de las opciones más competitivas y también las estaciones con precios más altos, para que puedas comparar antes de arrancar.
Las gasolineras más baratas hoy
Gasolina 95
- SHELL MUELLE DATO (Avenida Muelle Dato, 8, Ceuta): 1,428 €/L
- SHELL CATENA (Avenida Martinez Catena, 6, Ceuta): 1,428 €/L
- SHELL PUNTA ALMINA (Avenida Muelle Cañonero Dato, S/N, Ceuta): 1,428 €/L
- DISA VARADERO (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1,428 €/L
- DISA PUERTO (Avenida Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1,428 €/L
Gasolina 98
- SHELL MUELLE DATO (Avenida Muelle Dato, 8, Ceuta): 1,458 €/L
- SHELL CATENA (Avenida Martinez Catena, 6, Ceuta): 1,458 €/L
- SHELL PUNTA ALMINA (Avenida Muelle Cañonero Dato, S/N, Ceuta): 1,458 €/L
- DISA VARADERO (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1,458 €/L
- DISA PUERTO (Avenida Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1,458 €/L
Diésel
- SHELL MUELLE DATO (Avenida Muelle Dato, 8, Ceuta): 1,658 €/L
- SHELL CATENA (Avenida Martinez Catena, 6, Ceuta): 1,658 €/L
- SHELL PUNTA ALMINA (Avenida Muelle Cañonero Dato, S/N, Ceuta): 1,658 €/L
- DISA VARADERO (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1,658 €/L
- DISA PUERTO (Avenida Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1,658 €/L
Las más caras
Como contrapeso, estas son las estaciones con los precios más altos registrados en el muestreo de Ceuta para este martes. En Gasolina 95, el máximo aparece en MOEVE, mientras que en Gasolina 95 también se observan precios elevados en dos CEPSA.
- MOEVE (Avenida Juan de Borbón, 27, Ceuta): 1,459 €/L
- CEPSA (Avenida Gonzalez Tablas, S/N, Ceuta): 1,453 €/L
- CEPSA (Avenida Martinez Catena S/N-Fente Playa del Chorrillo, S/N, Ceuta): 1,453 €/L
Consejos
- Compara por combustible: el “buen precio” cambia entre 95, 98 y diésel. No te quedes solo con el surtidor que te toca por rutina.
- Haz cuentas rápidas: si cargas 40-50 litros, una diferencia de pocos céntimos por litro puede notarse en el total.
- Planifica tu ruta: elegir la opción más barata no compensa si el desvío te obliga a gastar más combustible o tiempo.
- Repite la revisión: los precios pueden moverse a lo largo de la semana; esta actualización corresponde al martes 28 de abril de 2026.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica.