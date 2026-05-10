El Gran Premio de Francia de Moto3 2026 se disputa este domingo 10 de mayo en el circuito de Le Mans, una de las citas más esperadas del Mundial de motociclismo. La categoría pequeña será la encargada de abrir la jornada dominical de carreras, antes de las pruebas de Moto2 y MotoGP.

La carrera de Moto3 en Le Mans arrancará a las 11:00 horas, horario peninsular español, y se disputará sobre una distancia de 20 vueltas al trazado francés.

A qué hora es la carrera de Moto3 del GP de Francia

La carrera de Moto3 del GP de Francia 2026 se celebra este domingo 10 de mayo a las 11:00 horas.

El orden de carreras del domingo en Le Mans queda así:

11:00 horas: carrera de Moto3

12:15 horas: carrera de Moto2

14:00 horas: carrera de MotoGP

La prueba de Moto3 abrirá el programa principal del día en el circuito Bugatti de Le Mans, donde los pilotos buscarán una victoria importante en la quinta cita del calendario mundialista.

Dónde ver la carrera de Moto3 por televisión

La carrera de Moto3 del GP de Francia se podrá ver en España a través de DAZN, plataforma que cuenta con los derechos del Mundial de MotoGP, Moto2 y Moto3.

También podrá seguirse en el canal DAZN MotoGP disponible en operadores como Movistar Plus+ y Orange TV, según el paquete contratado. Además, el campeonato puede verse mediante el VideoPass oficial de MotoGP.

Le Mans, una cita clave para Moto3

El circuito de Le Mans es uno de los escenarios clásicos del Mundial. Su trazado, con frenadas fuertes, cambios de ritmo y zonas donde es posible adelantar, suele ofrecer carreras muy apretadas en Moto3.

La categoría pequeña acostumbra a dejar grandes grupos en cabeza y finales muy igualados, por lo que la salida, la gestión del neumático y la posición en las últimas vueltas pueden ser decisivas.

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El GP de Francia, quinta cita del Mundial

El Gran Premio de Francia se celebra del 8 al 10 de mayo de 2026 en el circuito Bugatti de Le Mans y es la quinta prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo. Tras las sesiones de entrenamientos y clasificación del viernes y sábado, el domingo concentra las tres carreras principales.

En Moto3, cada punto puede ser importante en una categoría marcada por la igualdad y por la aparición de jóvenes talentos que buscan dar el salto a Moto2 en próximas temporadas.

Datos de la carrera de Moto3 en Francia

Carrera: Moto3, GP de Francia

Fecha: domingo 10 de mayo de 2026

Hora: 11:00 horas

Circuito: Le Mans

Vueltas: 20

Dónde ver: DAZN, DAZN MotoGP y MotoGP VideoPass