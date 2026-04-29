El tiempo en Ceuta hoy, miércoles 29 de abril de 2026, estará marcado por el predominio de la nubosidad durante buena parte de la jornada, con posibilidad de chubascos a última hora de la mañana y al mediodía. Las temperaturas se mantendrán suaves, con valores entre los 16 y los 19 grados, en un ambiente primaveral pero todavía variable.

Cielos nubosos durante la mañana en Ceuta

La jornada comenzará en Ceuta con cielos mayormente nublados y temperaturas cercanas a los 16 grados. A medida que avance la mañana, el termómetro subirá ligeramente hasta situarse en torno a los 17 y 18 grados, aunque la inestabilidad será más probable entre las 11:00 y las 12:00 horas, cuando se esperan chubascos.

Estas precipitaciones no parecen prolongarse durante toda la jornada, pero sí pueden afectar a los desplazamientos de media mañana y mediodía, por lo que conviene llevar paraguas o ropa adecuada si se va a estar en la calle.

Temperaturas suaves, con máximas de 19 grados

Las temperaturas se mantendrán dentro de valores agradables para finales de abril. La máxima prevista en Ceuta alcanzará los 19 grados durante las primeras horas de la tarde, mientras que las mínimas se situarán alrededor de los 16 grados al inicio y al final del día.

El ambiente será fresco a primera hora, algo más templado durante el tramo central de la jornada y nuevamente suave al anochecer.

La tarde tenderá a mejorar

Tras los chubascos previstos al mediodía, la tarde dejará una evolución algo más estable. El cielo continuará nuboso en las primeras horas, aunque a partir del final de la tarde se esperan nubes y claros y una progresiva apertura del cielo.

De cara a la noche, la previsión apunta a un escenario más despejado, con temperaturas próximas a los 16 grados y ausencia de lluvia.

Previsión por horas en Ceuta hoy

Hora Previsión Temperatura 09:00 Nublado 16 °C 11:00 Chubascos 17 °C 12:00 Chubascos 18 °C 14:00 Mayormente nublado 19 °C 17:00 Nublado 18 °C 19:00 Nubes y claros 18 °C 22:00 Mayormente despejado 16 °C

Recomendaciones para este miércoles

Quienes tengan previsto salir durante la mañana deberían tener en cuenta la posibilidad de lluvia, especialmente en torno al mediodía. Para la tarde, el tiempo será más favorable, aunque las nubes seguirán presentes antes de una mejora más clara al final del día.

En resumen, el tiempo en Ceuta hoy dejará una jornada de nubes, chubascos puntuales y temperaturas suaves, con una evolución más estable durante la tarde y la noche.