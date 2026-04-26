La Plaza de Toros de la Real Maestranza de Sevilla acoge este domingo 26 de abril de 2026 la última corrida de toros de la Feria de Abril, con un cartel marcado por el hierro de Miura, una de las ganaderías más emblemáticas del campo bravo. El festejo comenzará a las 18:30 horas, en horario peninsular español.

La corrida podrá verse en directo en España a través de Canal Sur Televisión, que incluye en su programación taurina este festejo desde la Maestranza. Canal Sur ha confirmado que en el cartel estarán Manuel Escribano, Pepe Moral y Román, que lidiarán toros de la ganadería de Miura.

El festejo supone el cierre del ciclo taurino sevillano dentro de la Feria de Abril. Manuel Escribano, especialista en ganaderías duras, compartirá cartel con Pepe Moral, torero de corte clásico y conocedor del encaste de Miura, y Román, que llega con ambición a una plaza de máxima exigencia.

Horario y dónde ver la corrida de toros en Sevilla

Festejo: Corrida de toros de la Feria de Abril

Fecha: domingo 26 de abril de 2026

Hora: 18:30 horas

Plaza: Real Maestranza de Sevilla

Ganadería: Miura

Toreros: Manuel Escribano, Pepe Moral y Román

Dónde ver por TV: Canal Sur Televisión

La corrida de Miura en Sevilla cerrará la Feria de Abril con uno de los carteles más esperados por la afición, en una tarde de toros marcada por la tradición, la exigencia de la Maestranza y el atractivo de una ganadería histórica.