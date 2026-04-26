El Villarreal CF recibe al Celta de Vigo este domingo 26 de abril de 2026, a partir de las 21:00 horas, en el Estadio de la Cerámica, en partido correspondiente a la jornada 32 de LaLiga EA Sports. El encuentro cerrará la jornada dominical en Primera División y se presenta como una cita importante para la pelea por los puestos europeos.

El Villarreal – Celta podrá verse en directo en España a través de M+ LaLiga. Según la programación televisiva de la jornada, el canal está disponible en el dial 54 de Movistar Plus+ y en el dial 110 de Orange.

El conjunto amarillo afronta el partido con la intención de hacerse fuerte en casa y sumar tres puntos clave ante un rival directo en la lucha por la zona alta. El Celta, por su parte, llega a La Cerámica con el objetivo de competir fuera de casa y confirmar sus opciones en una recta final de temporada en la que cada punto puede marcar diferencias.

Horario y dónde ver el Villarreal – Celta

Partido: Villarreal CF – Celta de Vigo

Competición: LaLiga EA Sports, jornada 32

Fecha: domingo 26 de abril de 2026

Hora: 21:00 horas, horario peninsular español

Estadio: Estadio de la Cerámica, Villarreal

Dónde ver por TV y online: M+ LaLiga

Canales: Movistar Plus+ dial 54 / Orange dial 110

El Villarreal – Celta promete ser uno de los partidos más atractivos del domingo en LaLiga EA Sports. Los locales buscarán imponer su pegada ante su afición, mientras que el conjunto gallego intentará llevarse un resultado de prestigio en una salida exigente.