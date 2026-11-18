El IBEX 35 cerró este miércoles, 18 de noviembre de 2026, en 19.373,30 puntos, tras caer un 1,28% en la bolsa española, según Yahoo Finance. El índice perdió 252 puntos respecto al cierre de la sesión anterior.

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Cómo cerró el IBEX 35

El selectivo abrió en 19.605,70 puntos, nivel que también marcó su máximo intradía. Durante la sesión descendió hasta un mínimo de 19.358 puntos y terminó en 19.373,30.

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El cierre quedó por debajo de los 19.625,30 puntos registrados el martes 17 de noviembre. La tendencia de la jornada fue a la baja, según Yahoo Finance.

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Evolución de la semana

El índice encadenó descensos en las tres sesiones comprendidas entre el lunes 16 y el miércoles 18 de noviembre. El lunes cerró en 19.946,60 puntos y el martes, en 19.625,30.

Últimas cinco sesiones

Estos son los cierres recogidos por Yahoo Finance:

12 de noviembre: 19.965,50 puntos.

13 de noviembre: 20.020,10 puntos.

16 de noviembre: 19.946,60 puntos.

17 de noviembre: 19.625,30 puntos.

18 de noviembre: 19.373,30 puntos.

El cierre del viernes 13 fue el único de esas cinco sesiones que se situó por encima de los 20.000 puntos. Desde entonces, el índice terminó cada jornada por debajo del cierre anterior.

Euríbor y mercados

El euríbor es un tipo de referencia utilizado en hipotecas a interés variable. Su evolución forma parte del seguimiento de los tipos de interés, junto al comportamiento de los mercados bursátiles.

En la sesión del miércoles, el IBEX 35 cerró cerca de su mínimo intradía y por debajo de la apertura, según Yahoo Finance.

Fuente: cotización del IBEX 35 en Yahoo Finanzas.

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