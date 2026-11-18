VOX se ha reunido con representantes de la Confederación de Empresarios de Ceuta (CEOE) para discutir un plan de inversiones que busque garantizar la «prosperidad» de la ciudad en el marco de las próximas elecciones generales.

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El partido, que considera que el modelo económico actual es demasiado dependiente del empleo público, busca recuperar Ceuta y dar un giro radical a la situación. Los candidatos han enfatizado la importancia de llevar a cabo inversiones en el puerto, impulsando la industria local y reduciendo las trabas burocráticas que enfrentan los empresarios.

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La reunión se llevó a cabo en la sede de la CEOE y contó con la presencia de varios representantes, entre ellos Miguel Ángel Pérez del Castillo, vicepresidente primero de la CEOE, y Ana Belén Cifuentes, candidata al Congreso por VOX.

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VOX propone un plan que incluye medidas para fomentar el emprendimiento, especialmente entre los jóvenes, y ofrecer una cuota cero para autónomos hasta alcanzar el Salario Mínimo Interprofesional. También se contempla la reducción del tipo del Impuesto de Sociedades para dinamizar la economía local.

Además, el partido destaca la necesidad de incrementar la construcción de viviendas en Ceuta y abordar las dificultades del sector, como la escasez de materiales y el alto coste constructivo. Las propuestas buscan aportar seguridad jurídica y consolidar ventajas fiscales para fomentar el desarrollo económico de la ciudad.