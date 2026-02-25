La empresaria paraguaya confirma que el cantante se hará cargo del menor los fines de semana mientras ella concursa en Honduras. Guillén asegura contar con el apoyo total del artista para afrontar el ‘reality’ de Telecinco.

La inminente llegada de la nueva edición de ‘Supervivientes’ a Telecinco ha despejado una de las grandes incógnitas familiares de la temporada: quién se encargará del cuidado del hijo de Gabriela Guillén y Bertín Osborne durante la ausencia de la modelo. Según ha revelado la propia Guillén a la revista ‘Diez Minutos’, ambos han alcanzado un acuerdo logístico para garantizar el bienestar del menor, que actualmente tiene dos años de edad.

La empresaria y fisioterapeuta paraguaya de 37 años, cuyo fichaje fue el primero en confirmarse para esta aventura en los Cayos Cochinos, ha explicado que el cuidado del niño se repartirá entre el entorno materno y el padre. Mientras que la tía materna —hermana de la modelo— asumirá la custodia durante la semana, el cantante se desplazará los fines de semana para estar con su hijo.

El respaldo de Bertín Osborne a la aventura hondureña

A pesar de los altibajos mediáticos que han marcado su relación desde que saltara a la fama por su vínculo con el artista, Gabriela Guillén ha querido subrayar el clima de entendimiento que impera en la actualidad. La concursante ha confesado a la citada fuente que Osborne no solo ha facilitado la organización familiar, sino que la ha alentado personalmente ante este reto profesional.

«Me ha dicho que me va a ir muy bien, que me apoya. Que lo disfrute a tope, que es una oportunidad y que sea yo misma», ha declarado Guillén a ‘Diez Minutos’. Estas palabras confirman un acercamiento de posturas entre ambos, priorizando el entorno del pequeño antes de que la modelo se someta a las duras condiciones de vida a la intemperie en Honduras.

Gabriela Guillén, el perfil revelación de la edición

Guillén, afincada en España y con una trayectoria que combina el modelaje con la gestión empresarial, se enfrenta ahora a la exposición total en uno de los programas con mayor audiencia de la televisión nacional. Su participación despierta un gran interés, no solo por su resistencia física, sino por la posibilidad de conocer más detalles sobre su vida junto al cantante.

Con el acuerdo para el cuidado de su hijo ya cerrado, la modelo se prepara para viajar a Honduras con la tranquilidad de haber blindado su entorno familiar. Esta estabilidad será clave para afrontar un concurso que destaca por su exigencia psicológica y donde el apoyo de su círculo íntimo, incluido el del propio Bertín Osborne, será determinante para su permanencia en la isla.