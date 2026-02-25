Los populares amplían la lista de comparecientes en el Senado con diez nuevos nombres. La portavoz Alicia García justifica las citaciones por presuntos chanchullos en la República Dominicana y redes de empresas fantasma.

El Partido Popular no da tregua en la Cámara Alta. Tras la reciente confirmación de la comparecencia del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, el PP ha anunciado este miércoles una nueva ampliación de la lista de testigos para la comisión de investigación del caso Koldo. En esta ocasión, los focos apuntan a dos figuras de peso en el entorno socialista: el exministro José Bono y el secretario adjunto de Organización del PSOE, Borja Cabezón.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha sido la encargada de comunicar esta decimosexta ampliación de los trabajos de la comisión, asegurando que «no hay amigo ni alto cargo que no esté bajo la sombra de sospechas por corrupción». Según García, las nuevas informaciones periodísticas y judiciales obligan a seguir tirando de la manta para «dar con la verdad» ante lo que califican como «corrupción sanchista».

Los motivos de las nuevas citaciones

Las razones esgrimidas por el grupo popular para estas comparecencias se centran en presuntas irregularidades fiscales y conexiones internacionales de la trama:

José Bono: El PP pone el foco en la supuesta creación de cuatro sociedades de asesoramiento en la República Dominicana . Alicia García ha vinculado directamente al exministro con el entorno de José Luis Ábalos, afirmando que Bono «se asoció con el hombre de confianza de Ábalos» en un país donde, presuntamente, la trama blanqueaba capitales.

El PP pone el foco en la supuesta creación de . Alicia García ha vinculado directamente al exministro con el entorno de José Luis Ábalos, afirmando que Bono «se asoció con el hombre de confianza de Ábalos» en un país donde, presuntamente, la trama blanqueaba capitales. Borja Cabezón: Los populares citan al dirigente socialista tras las informaciones que apuntan a una posible evasión de impuestos mediante una «red de empresas fantasma». La portavoz popular ha ironizado con su figura llamándole «el amiguísimo defraudando impuestos como el hermanísimo».

Diez nuevos nombres bajo el foco

Además de Bono y Cabezón, la lista de nuevos comparecientes incluye otros perfiles estratégicos vinculados a diferentes ministerios y empresas del sector turístico:

Ramiro Campos: Secretario del Consejo de Administración de Globalia. Marc Pons: Exjefe de gabinete de la ministra Teresa Ribera. Rafael Pineda: Exdirector de gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía.

Estos nombres se suman a una lista que ya supera la veintena de testigos, entre los que ya han desfilado figuras como el ministro Ángel Víctor Torres o el exCEO de Globalia, Javier Hidalgo.

Una comisión en constante expansión

Desde el Partido Popular defienden que esta ampliación es necesaria debido a la «evolución del caso» y al goteo constante de informaciones que, a su juicio, estrechan el cerco sobre el Gobierno. «Las investigaciones judiciales no dan ni un respiro», ha subrayado García, quien insiste en que el Senado será el lugar donde la verdad saldrá a la luz frente al «muro de silencio» del Ejecutivo.