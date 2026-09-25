El conjunto ‘taronja’ inicia la máxima competición continental en Turquía tras el estreno del mediático fichaje de Nikola Mirotic.

El Valencia Basket arranca su andadura en la Euroliga 2026-27 este viernes 25 de septiembre rindiendo visita al Besiktas Istanbul. La escuadra dirigida por Xavi Albert da comienzo a un cargado y exigente calendario que consta de un recorrido de 38 jornadas continentales, combinado con el arranque de la Liga Endesa. El estreno taronja tendrá lugar a las 19:00 horas en la pista del Turkcell Basketball Development Center de la capital turca, donde se medirá a los locales en la primera jornada del torneo continental.

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El equipo valenciano afronta este compromiso de máxima exigencia tras haber disputado recientemente las semifinales de la Supercopa Endesa, en las que cayó derrotado frente al Barcelona. Para el choque en Estambul, la plantilla estrena el mediático fichaje de Nikola Mirotic, incorporación llamada a potenciar la aportación de jugadores del bloque como Dylan Osetkowski, Nate Reuvers y Mario Saint-Supery. La llegada de Mirotic busca equilibrar la configuración del plantel tras la marcha de algunos de los pilares del curso anterior, entre los que destaca Jean Montero, actual jugador del Olympiacos.

Por parte local, el enfrentamiento supone el regreso de la entidad turca a la Euroliga, siendo esta la segunda participación del Besiktas Istanbul en la historia del torneo desde su última inclusión en el año 2013. Ante los mejores clubes del continente, el bloque valenciano tratará de sumar la primera victoria del curso en un desplazamiento de alta dificultad.

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Horario y cómo ver en directo el Besiktas – Valencia Basket

El encuentro entre el Besiktas Istanbul y el Valencia Basket correspondiente a la primera jornada de la fase regular de la Euroliga se disputará este viernes 25 de septiembre a las 19:00 horas (horario peninsular español).

La retransmisión televisiva del partido se podrá seguir en directo y online a través de las plataformas de Movistar, concretamente a través del canal especializado M+ Baloncesto.