El tenista madrileño se estrena este viernes en la competición continental midiéndose al jugador kazajo en el arranque de la sesión nocturna en Londres.

El tenista español Rafael Jódar inicia este viernes 25 de septiembre su participación en la Laver Cup 2026 en Londres, donde se medirá al kazajo Alexander Bublik. El jugador madrileño, que acude a la cita como reconocimiento a su trayectoria durante la presente temporada, afronta este compromiso con el objetivo de competir al máximo nivel en el torneo. El enfrentamiento entre Jódar y Bublik está encuadrado en la primera jornada del torneo y abrirá el turno de la sesión nocturna programada en la capital británica.

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Horario del enfrentamiento entre Jódar y Bublik

El partido entre Rafael Jódar y Alexander Bublik corresponde al primer encuentro de la sesión de tarde-noche de la jornada inaugural de la Laver Cup 2026. La actividad en la pista londinense para este turno dará comienzo a las 19:00 horas (hora local en Londres), lo que se traduce en las 20:00 horas en el horario peninsular español.

Este duelo figura como el tercer choque programado en el orden del día del torneo, por lo que el resultado del choque puede resultar determinante para las aspiraciones de ambos conjuntos en el inicio de la competición.

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Dónde ver en directo por televisión el debut de Rafa Jódar

Los aficionados que deseen seguir en directo la retransmisión del encuentro entre el jugador madrileño y el tenista kazajo dispondrán de cobertura televisiva en España. El partido se emitirá en vivo a través de las emisiones de Teledeporte y de la cadena Eurosport, plataformas encargadas de ofrecer el seguimiento en directo de esta cita de la Laver Cup 2026.