El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha arremetido contra el Partido Popular en el Senado tras cumplirse ocho meses de retraso en la puesta en marcha del procedimiento para renovar a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional cuyo mandato venció a principios de año.
Las claves de la denuncia del Gobierno
- Caducidad de mandatos: El ministro recordó que entre los cuatro integrantes del órgano constitucional que tienen el mandato vencido se encuentra su propio presidente, Cándido Conde-Pumpido, por lo que corresponde a la Cámara Alta iniciar la sustitución de estos magistrados y juristas.
- Paralelismo con el CGPJ: Bolaños acusó a la mayoría del PP en el Senado de recurrir a «excusas baratas» para dilatar el proceso, comparando esta paralización con los más de cinco años de bloqueo que afectaron al Consejo General del Poder Judicial antes de su reciente acuerdo.
- Crítica a la labor parlamentaria: El titular de Justicia afeó a la oposición su actuación institucional en el Senado, señalando que prioriza la confrontación política en lugar de velar por el cumplimiento estricto de los plazos constitucionales.