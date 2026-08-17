El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha arremetido contra el Partido Popular en el Senado tras cumplirse ocho meses de retraso en la puesta en marcha del procedimiento para renovar a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional cuyo mandato venció a principios de año.

Las claves de la denuncia del Gobierno