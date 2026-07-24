El Super 11 de la ONCE del 24 de julio de 2026 dejó esta combinación: 01, 04, 08, 20, 23, 27, 30, 36, 40, 42, 43, 47, 56, 60, 62, 66, 73, 76, 80, 82 · Premio Último sorteo del día (17:00); el Triplex premiado fue 206 · Premio Último sorteo del día (17:00).

Los resultados proceden de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y deben verificarse únicamente en los canales oficiales indicados por la entidad.

Combinación/números premiados

Combinaciones oficiales comunicadas por la ONCE:

Super 11: 01, 04, 08, 20, 23, 27, 30, 36, 40, 42, 43, 47, 56, 60, 62, 66, 73, 76, 80, 82 · Premio Último sorteo del día (17:00)

Triplex de la ONCE: 206 · Premio Último sorteo del día (17:00)

Escrutinio y plazo de canje

Los premios podrán comprobarse en puntos de venta autorizados y en la web oficial de JuegosONCE. El plazo de canje es de 90 días naturales desde la fecha del sorteo; por tanto, finaliza el 22 de octubre de 2026.

Super 11

El Super 11 extrae veinte números por sorteo; la validación de boletos y las cuantías de las categorías figuran en el escrutinio oficial publicado por la ONCE.

Triplex de la ONCE

El número del Triplex en el sorteo último del día (17:00) es el 206. Compruebe los premios en puntos de venta autorizados o en la web de la ONCE dentro del plazo indicado.

Mecánica de juego, modalidades y coste del boleto

La mecánica, modalidades de apuesta y precios se ajustan a las condiciones publicadas por la ONCE para cada producto. La adquisición y validación de boletos se realiza según la normativa vigente y las condiciones propias de cada sorteo.

Procedimiento administrativo y retenciones

Los premios deben cobrarse dentro de los 90 días naturales desde el sorteo. Se aplicarán las retenciones y obligaciones fiscales previstas por la normativa estatal; los premios por debajo del umbral exento de la Agencia Tributaria quedarán exentos según la normativa aplicable.

Contexto local

En Ceuta, los ganadores pueden dirigirse a la Delegación Territorial de la ONCE o a los puntos de venta autorizados para consultas y cobro; el localizador de la web oficial permite localizar el punto más cercano.

Verificación oficial

Compruebe los resultados en la fuente oficial: Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita la ONCE: Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE)