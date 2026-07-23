La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ha facilitado los resultados de la nueva edición del sorteo de Bonoloto correspondiente al jueves 23 de julio de 2026. El escrutinio se ha realizado conforme a los procedimientos habituales y los datos que a continuación se ofrecen proceden de las actas oficiales remitidas por el organismo gestor. La presente información ha sido recopilada para su consulta pública y administrativa. Se recomienda contrastar en la fuente oficial cualquier decisión de cobro o gestión administrativa.

Combinación ganadora: 15, 19, 30, 39, 44, 45 — Complementario: 41 — Reintegro: 7

Escrutinio y categorías de premios de Bonoloto

Se detallan a continuación las categorías de reparto de la Bonoloto según la normativa vigente:

Primera categoría: 6 aciertos.

Segunda categoría: 5 aciertos + número complementario.

Tercera categoría: 5 aciertos.

Cuarta categoría: 4 aciertos.

Quinta categoría: 3 aciertos.

Reintegro: coincidencia con el número de reintegro.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

La Bonoloto consiste en la elección de 6 números entre el 1 y el 49. Se recuerda que los sorteos se celebran de lunes a viernes y que la apuesta sencilla tiene un coste de 1 € por columna. Se pueden realizar apuestas múltiples, combinadas y abonos según las modalidades autorizadas por SELAE, y se podrán consultar las modalidades y costes adicionales en los puntos de venta autorizados o en la web oficial del gestor.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los premios pueden cobrarse en puntos de venta hasta el límite que establezca cada establecimiento; se podrá exigir el cobro en entidades colaboradoras para importes superiores a 2.000 € conforme a la normativa vigente. El plazo de caducidad para reclamar el premio será de 90 días naturales desde la fecha del sorteo; pasado ese término se perderá el derecho al cobro. Se informará sobre las posibles retenciones fiscales aplicables y sobre el umbral exento establecido por la Agencia Tributaria en la normativa vigente.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

La explotación y organización del sorteo se encuentra a cargo de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). En el ámbito de los operadores nacionales, actividades de juego y prestaciones adaptadas se encuentran gestionadas por otras entidades, entre ellas la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), cada una dentro de su ámbito competencial. La periodicidad de la Bonoloto se mantiene con sorteos diarios de lunes a viernes.

Verificación oficial

La comprobación final de los resultados deberá realizarse en la fuente oficial: Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)