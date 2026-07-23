La información relativa al sorteo de la Lotería Nacional correspondiente al jueves 23 de julio de 2026 ha sido facilitada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Se procede a la publicación de los resultados oficiales de la nueva edición del sorteo celebrado en la fecha indicada, conforme al acta de escrutinio emitida por el organismo organizador.

En la presente reseña se recogen, de forma técnica y administrativa, las principales cifras comunicas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y las indicaciones generales sobre la gestión y cobro de los premios.

Combinación y números premiados

Se consignan a continuación las cifras oficiales comunicadas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE):

Primer premio: 300000

Reintegros (terminación de décimos): 0, 1, 3

Escrutinio y categorías de premios de Lotería Nacional

El escrutinio oficial ha sido realizado por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y se han registrado las categorías reseñadas en el acta pública. Se comunica únicamente la información suministrada por la entidad competente; las demás categorías previstas por la normativa quedan reflejadas en la documentación oficial disponible en la sede electrónica del organismo.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

La Lotería Nacional se comercializa mediante billete dividido en décimos. Cada billete corresponde a un número de cinco cifras y se emite en series. Las apuestas se realizan sobre el número de cinco cifras y se adquiere el correspondiente décimo para participar en el sorteo. Los sorteos se celebran con carácter ordinario los jueves y los sábados; las ediciones del jueves acostumbran a ofrecer premios de cuantía menor que las de los sorteos del sábado. La caducidad de los premios será de tres meses contados desde el día siguiente al del sorteo, conforme a la normativa vigente.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

El cobro de los premios podrá realizarse en las entidades colaboradoras autorizadas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y en las oficinas habilitadas para tal fin, presentando el resguardo correspondiente y la documentación identificativa exigida. El plazo máximo para solicitar el cobro se establece en 90 días naturales desde el día siguiente al sorteo. Se indica que, en los importes sujetos a gravamen, se aplicará la normativa fiscal vigente y las retenciones o deducciones que procedan conforme a los criterios de la Agencia Tributaria; el umbral exento será el fijado por la citada Agencia Tributaria.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

La Lotería Nacional es gestionada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). En el ámbito de los sorteos estatales, otras entidades como la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) desarrollan sus propios programas y calendarios de juego con reglas y periodicidad diferenciadas.

Verificación oficial

La verificación de los resultados se encuentra disponible en la sede oficial de la entidad organizadora. Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Para consultas y comprobación se remite al enlace oficial: Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Para información completa y tramitación se recomienda la consulta directa en la sede oficial indicada.