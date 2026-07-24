07, 10, 18, 25, 26, 45 — complementario 36; reintegro 2: combinación extraída en la Bonoloto del viernes 24 de julio de 2026, según la comunicación oficial de SELAE.

Combinación ganadora: 07, 10, 18, 25, 26, 45

Complementario: 36

Reintegro: 2

Escrutinio y categorías de premios de Bonoloto

El escrutinio se ajusta a las categorías oficiales de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Las categorías son:

1ª categoría: 6 aciertos.

6 aciertos. 2ª categoría: 5 aciertos + complementario.

5 aciertos + complementario. 3ª categoría: 5 aciertos.

5 aciertos. 4ª categoría: 4 aciertos.

4 aciertos. 5ª categoría: 3 aciertos.

3 aciertos. Reintegro: coincidencia del último dígito con el reintegro.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

La Bonoloto exige la selección de seis números entre 1 y 49. Los sorteos ordinarios se celebran de lunes a viernes y la apuesta sencilla cuesta 1 euro por combinación.

Existen apuestas múltiples y otros productos comerciales ofertados por los puntos de venta y el operador; para detalles concretos debe consultarse el canal oficial de SELAE.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los premios pueden cobrarse en puntos de venta autorizados hasta el límite de abonos en ventanilla. Importes superiores deberán gestionarse mediante las entidades colaboradoras designadas por SELAE.

El plazo para reclamar y cobrar premios es de 90 días naturales desde la fecha del sorteo; pasado ese plazo caduca el derecho. Las retenciones fiscales se aplican según los umbrales y la normativa de la Agencia Tributaria.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

La Bonoloto está gestionada por SELAE. La ONCE organiza sorteos independientes con régimen propio. La periodicidad ordinaria citada corresponde a los sorteos programados de lunes a viernes.

Verificación oficial

La confirmación definitiva de premios y cuantías debe realizarse en la comunicación oficial del operador. Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) es la referencia para la verificación.

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la lista oficial válida es la facilitada por Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).