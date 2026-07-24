La combinación ganadora del Euromillones del viernes 24 de julio de 2026: 08, 10, 30, 36, 47 — Estrellas: 01 y 04 — El Millón: DSF83071.

Los datos oficiales han sido facilitados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Esta nota reproduce la combinación extraída, el código nacional de El Millón y la información básica sobre mecánica, categorías y procedimientos de cobro.

Combinación ganadora: 08, 10, 30, 36, 47 — Números Estrella: 01, 04 — El Millón: DSF83071

Escrutinio y categorías de premios de Euromillones

El escrutinio corresponde al sorteo de Euromillones celebrado el 24 de julio de 2026; la combinación y el código de El Millón comunicados por SELAE son los arriba indicados. Euromillones tiene trece categorías de premios, que dependen de las coincidencias entre los cinco números y las dos Estrellas. El premio fijo de El Millón en España es de 1.000.000 € y se asigna al boleto cuyo código alfanumérico coincida exactamente con el extraído.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

Selección de cinco números entre el 1 y el 50 y de dos Números Estrella entre el 1 y el 12.

Los sorteos se celebran dos veces por semana: martes y viernes.

El coste de la apuesta sencilla es de 2,50 €; en España existe un suplemento de 1 € para participar en El Millón.

El bote mínimo garantizado para Euromillones es de 17 millones de euros.

Hay modalidades que permiten múltiples combinaciones en un mismo boleto, según la oferta comercial disponible en puntos de venta.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los boletos premiados deben presentarse en puntos de venta autorizados o en las oficinas habilitadas por SELAE para su cobro. El plazo para reclamar premios es de 90 días naturales desde la fecha del sorteo. En función de la cuantía se practicarán las retenciones fiscales que procedan; se aplicará el umbral exento fijado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

Euromillones es gestionado conjuntamente por los operadores nacionales de los países participantes. En España, los resultados oficiales se publican a través de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y los sorteos se celebran los martes y los viernes.

Verificación oficial

Compruebe siempre los resultados en la fuente oficial: Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio no se hace responsable de errores u omisiones; la lista oficial válida es la facilitada por Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).