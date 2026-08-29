La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ha comunicado la combinación ganadora correspondiente al sorteo de la Bonoloto celebrado el sábado 29 de agosto de 2026. Se informa que la nueva edición del sorteo ha sido registrada en la fecha indicada y que los datos que se recogen a continuación proceden de las actas publicadas por la entidad responsable del juego. Se recuerda que la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) gestiona otros sorteos de carácter distinto y que la presente información se refiere exclusivamente a la Bonoloto.

Lee tambien: Resultado Bonoloto hoy, sábado 29 de agosto de 2026: combinación ganadora oficial

Combinación ganadora: 11, 19, 23, 39, 40, 41

Complementario: 44

Reintegro: 2

Escrutinio y categorías de premios de Bonoloto

Se establece el escrutinio conforme a la normativa vigente aplicada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Las categorías de premios que se reconocen en Bonoloto son las siguientes:

Lee tambien: Resultados de la lotería de ayer, viernes 28 de agosto de 2026

1ª categoría: 6 aciertos.

2ª categoría: 5 aciertos + número complementario.

3ª categoría: 5 aciertos.

4ª categoría: 4 aciertos.

5ª categoría: 3 aciertos.

Reintegro: coincidencia del dígito de reintegro.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

Se recuerda que en Bonoloto se eligen 6 números entre el 1 y el 49. Según lo dispuesto por el operador, los sorteos se celebran de lunes a viernes y la apuesta sencilla tiene un coste de 1 €. Se dispone de modalidades de apuesta adicionales, como las apuestas múltiples, cuyo coste varía en función de las combinaciones jugadas y que son reguladas por la propia SELAE.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Se establece que los premios pueden cobrarse en los puntos de venta autorizados hasta un importe de 2.000 euros; importes superiores deberán gestionarse a través de entidades colaboradoras y centros autorizados por la entidad organizadora. Los derechos sobre el cobro caducan a los 90 días naturales desde la fecha del sorteo. Las cantidades estarán sujetas a las retenciones y obligaciones fiscales conforme a la normativa vigente y al umbral exento establecido por la Agencia Tributaria.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

El sorteo es organizado y fiscalizado por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Se recuerda la existencia de otros operadores con competencias diferenciadas, como la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), cuyos sorteos obedecen a reglamentaciones propias.

Verificación oficial

Se recomienda la verificación de los datos en la fuente oficial. Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)