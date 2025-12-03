La combinación ganadora de la Bonoloto de este martes, con el reintegro y el número complementario. El 55% de la recaudación se destina a premios.

Ya está disponible el resultado del sorteo de la Bonoloto correspondiente a la jornada de este martes, 2 de diciembre de 2025. La Bonoloto, uno de los juegos de azar más populares en España y regulado por Loterías y Apuestas del Estado, celebra sorteos de lunes a sábado.

La combinación ganadora de este martes es la siguiente:

Números Ganadores: 02, 04, 06, 16, 29 y 47

y Complementario: 14

Reintegro: 7

Para participar en la Bonoloto se deben elegir 6 números de una tabla del 1 al 49. Cada apuesta tiene un coste de 0,50 € (siendo necesarias al menos dos apuestas para validar el boleto). Los jugadores pueden optar por la apuesta simple (hasta 8 apuestas por boleto) o la apuesta múltiple (hasta 11 números).