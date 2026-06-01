La combinación ganadora, el número complementario y el reintegro regulados por Loterías y Apuestas del Estado determinan el reparto de los premios y las probabilidades de acierto en la primera jornada de la semana

La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (LAE) ha celebrado este lunes, 1 de junio de 2026, una nueva edición del sorteo ordinario de la Bonoloto. Esta cita diaria con el azar ofrece a los participantes de toda España la oportunidad de verificar sus apuestas y comprobar si sus números coinciden con las extracciones oficiales de los bombos. Los resultados definitivos de esta noche establecen la distribución de la recaudación y marcan el inicio de las convocatorias semanales de este consolidado juego regulado.

La combinación ganadora, el número complementario y el reintegro asignados en el sorteo de hoy han quedado configurados de la siguiente manera tras el desarrollo del acto reglamentario:

Combinación ganadora de la Bonoloto: 6, 10, 23, 30, 46 y 48

6, 10, 23, 30, 46 y 48 Número complementario: 29

29 Reintegro: 5

Reparto completo de los premios y porcentaje de la recaudación

El funcionamiento técnico de la Bonoloto estipula una distribución específica de los fondos económicos basada en diferentes categorías de aciertos. Para aquellos jugadores que aspiran a obtener un rédito económico significativo, la normativa exige el acierto de más de 5 números en el resguardo. En concreto, la escala de galardones y los porcentajes asignados a la recaudación se estructuran de la siguiente forma:

6 aciertos: Consiste en la obtención del premio gordo del sorteo mediante el acierto de los seis números de la combinación ganadora, lo que otorga el derecho a percibir el 45% total de la recaudación.

Consiste en la obtención del premio gordo del sorteo mediante el acierto de los seis números de la combinación ganadora, lo que otorga el derecho a percibir el 45% total de la recaudación. 5 aciertos + complementario: Esta categoría distribuye el 24% de la recaudación entre los boletos que contengan cinco números de la combinación ganadora y la extracción correspondiente al número complementario.

Esta categoría distribuye el 24% de la recaudación entre los boletos que contengan cinco números de la combinación ganadora y la extracción correspondiente al número complementario. 5 aciertos: Permite la distribución del 19% del premio total entre los acertantes de cinco dígitos de la combinación principal.

Permite la distribución del 19% del premio total entre los acertantes de cinco dígitos de la combinación principal. 4 aciertos: Establece el reparto del 12% de los fondos recaudados para las apuestas que registren cuatro aciertos.

Establece el reparto del 12% de los fondos recaudados para las apuestas que registren cuatro aciertos. 3 aciertos: Concede una cuantía fija por la que los jugadores que cuenten con tres números correctos cobran siempre un importe de 4 euros.

Concede una cuantía fija por la que los jugadores que cuenten con tres números correctos cobran siempre un importe de 4 euros. Reintegro: Supone la devolución íntegra del importe invertido en la apuesta para todos los cupones cuya última cifra coincida con el dígito extraído.

Probabilidades matemáticas de acierto en el sorteo de la Bonoloto

El diseño estadístico de este juego de azar determina una serie de probabilidades matemáticas de ganancia bien diferenciadas para cada uno de los niveles de juego. Dependiendo de la cantidad de números validados correctamente, las opciones de éxito de los participantes quedan fijadas de la siguiente manera:

Para 6 aciertos: Existe 1 posibilidad entre 13.983.816 de acertar la combinación principal.

Existe 1 posibilidad entre 13.983.816 de acertar la combinación principal. Para 5 aciertos + complementario: La probabilidad estadística se establece en 1 posibilidad entre 2.330.336.

La probabilidad estadística se establece en 1 posibilidad entre 2.330.336. Para 5 aciertos: Las operaciones matemáticas fijan 1 posibilidad entre 55.491.

Las operaciones matemáticas fijan 1 posibilidad entre 55.491. Para 4 aciertos: El índice de acierto se sitúa en 1 posibilidad entre 1.032.

El índice de acierto se sitúa en 1 posibilidad entre 1.032. Para 3 aciertos: Se computa 1 posibilidad entre 57.

Se computa 1 posibilidad entre 57. Para el Reintegro: La probabilidad matemática es de 1 posibilidad entre 10.

Horario de celebración y canales oficiales para seguir el sorteo en directo

El sorteo de la Bonoloto se lleva a cabo de forma regular todos los días de la semana a las 21:30 horas. Los ciudadanos disponen de diversas vías informativas para realizar el seguimiento del acto y comprobar los números de sus apuestas. Además de la difusión de los números ganadores a través de los medios, el desarrollo de las extracciones se puede seguir en directo a través de la página web oficial de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado.