La figura del Rey emérito vuelve al primer plano con la publicación de Reconciliación este 3 de diciembre, abordando desde su formación hasta su polémico traslado a Abu Dabi.

El Rey emérito Juan Carlos I (nacido el 5 de enero de 1938 en Roma) vuelve a ser protagonista de la actualidad con la publicación en España de sus memorias, tituladas Reconciliación. En este relato personal, el monarca repasa los momentos clave de su trayectoria, incluyendo su papel central en la Transición española y los episodios más controvertidos de las últimas décadas.

De la formación a la proclamación

Perteneciente a la dinastía de los Borbones, Juan Carlos I es hijo de Juan de Borbón, conde de Barcelona, y de María de las Mercedes de Borbón-Dos Sicilias. Su vida estuvo marcada desde joven por su destino institucional:

Formación: Recibió instrucción en las academias militares del Ejército , la Armada y el Aire , complementada con estudios universitarios en Derecho , Economía y Hacienda Pública en la Universidad Complutense de Madrid .

Recibió instrucción en las academias militares del , la y el , complementada con estudios universitarios en , y en la . Ascenso al Trono: Fue nombrado sucesor de Francisco Franco «a título de Rey» en 1969, saltándose la línea dinástica de su padre. Tras la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975, Juan Carlos I fue proclamado Rey de España el 22 de noviembre de 1975 , impulsando la democratización que culminó con la Constitución de 1978 .

Fue nombrado sucesor de «a título de Rey» en 1969, saltándose la línea dinástica de su padre. Tras la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975, Juan Carlos I fue proclamado Rey de España el , impulsando la democratización que culminó con la . Matrimonio e Hijos: En 1962, se casó con Sofía de Grecia. De esta unión nacieron sus hijos: la Infanta Elena, la Infanta Cristina y Felipe VI, actual Rey de España.

Polémicas y el exilio a Abu Dabi

La etapa final de su reinado y su vida posterior han estado envueltas en controversia:

Finanzas y Negocios: Numerosas investigaciones se centraron en su patrimonio en el extranjero y negocios internacionales, aunque varias causas han sido archivadas.

Numerosas investigaciones se centraron en su patrimonio en el extranjero y negocios internacionales, aunque varias causas han sido archivadas. Caza y Crisis: En 2012, su participación en una cacería de elefantes en Botsuana provocó una grave crisis de reputación e institucional.

En 2012, su participación en una cacería de elefantes en provocó una grave crisis de reputación e institucional. Vida Extramatrimonial: Sus relaciones extramatrimoniales han sido ampliamente cubiertas por los medios. Entre las más conocidas se encuentran la empresaria danesa Corinna Larsen y la vedette Bárbara Rey .

Sus relaciones extramatrimoniales han sido ampliamente cubiertas por los medios. Entre las más conocidas se encuentran la empresaria danesa y la vedette . Relación con la Reina Sofía: Pese a los distanciamientos personales, el matrimonio ha mantenido una relación institucional sólida, esencial para la monarquía.

Pese a los distanciamientos personales, el matrimonio ha mantenido una relación institucional sólida, esencial para la monarquía. Exilio: En agosto de 2020, decidió trasladarse a Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) de forma voluntaria. La Casa Real explicó que la medida buscaba «evitar» que su situación personal afectara al reinado de su hijo, Felipe VI.

Las memorias prometen repasar todos estos puntos, incluyendo su visión del golpe de Estado del 23-F y los «errores que reconoce haber cometido».