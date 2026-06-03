El Cupón Diario de la ONCE de este miércoles 3 de junio de 2026 ya tiene número ganador. El resultado del sorteo celebrado este miércoles ha sido el 70674, con la serie 039, combinación que opta al premio principal de 500.000 euros para quienes hayan acertado las cinco cifras y la serie.

Número premiado del Cupón Diario de la ONCE de hoy

El resultado del sorteo de la ONCE de este miércoles es:

Número ganador: 70674

Serie: 039

Reintegro a la primera cifra: 7

Reintegro a la última cifra: 4

El Cupón Diario se celebra de lunes a jueves y, según la ONCE, el sorteo tiene lugar desde Madrid a partir de las 21:25 horas.

Premios del Cupón Diario de la ONCE del 3 de junio de 2026

Los premios correspondientes al número 70674 son los siguientes:

70674, serie 039: 500.000 euros a las cinco cifras y la serie.

500.000 euros a las cinco cifras y la serie. 70674: 35.000 euros a las cinco cifras.

35.000 euros a las cinco cifras. 7067: 250 euros a las cuatro primeras cifras.

250 euros a las cuatro primeras cifras. 0674: 250 euros a las cuatro últimas cifras.

250 euros a las cuatro últimas cifras. 706: 25 euros a las tres primeras cifras.

25 euros a las tres primeras cifras. 674: 25 euros a las tres últimas cifras.

25 euros a las tres últimas cifras. 70: 6 euros a las dos primeras cifras.

6 euros a las dos primeras cifras. 74: 6 euros a las dos últimas cifras.

6 euros a las dos últimas cifras. 7: 2 euros a la primera cifra.

2 euros a la primera cifra. 4: 2 euros a la última cifra.

La ONCE recuerda que en un mismo cupón no son acumulables dos o más premios.

¿Cuánto cuesta jugar al Cupón Diario de la ONCE?

El Cupón Diario de la ONCE tiene un precio de 2 euros y permite optar a un primer premio de 500.000 euros. Además del premio principal, el sorteo reparte premios por coincidencias parciales tanto con las primeras como con las últimas cifras del número ganador.

Dónde comprobar el resultado oficial de la ONCE

Los jugadores pueden consultar el resultado del Cupón Diario en la web oficial de JuegosONCE y en los canales habituales de la organización. Aunque los medios publican los números premiados tras el sorteo, la lista oficial válida es la facilitada por la ONCE.