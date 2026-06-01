El primer premio corresponde al número 78.747 y la serie 026, dotado con una cuantía de 500.000 euros al contado para el boleto que logre acertar de forma íntegra las cinco cifras y la serie

La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) ha celebrado este lunes, 1 de junio de 2026, una nueva edición de su tradicional sorteo del Cupón Diario. Esta convocatoria de azar, arraigada en el panorama nacional, ha deparado un reparto de la fortuna encabezado por el número 78.747 y la serie 026 como la combinación agraciada con el premio principal de la jornada. Los participantes que disponen de cupones oficiales validados para esta fecha pueden proceder desde este momento a la comprobación de sus resguardos para verificar si sus cifras coinciden con las extracciones de los bombos institucionales de la entidad.

Las cifras y series que configuran el resultado definitivo de este lunes quedan establecidas de la siguiente manera tras el cierre del escrutinio oficial:

Primer premio principal (cinco cifras y serie): Número 78.747 con la serie 026

Distribución de la escala de premios y cuantías del Cupón Diario

El funcionamiento reglamentario del Cupón Diario de la ONCE ofrece una estructura de premios basada en el nivel de coincidencia de las cifras y la serie. El sorteo contempla diversas categorías económicas para distribuir el fondo entre los portadores de los boletos correspondientes:

Gran Premio Mayor: Concedido al acierto de las cinco cifras completas del número ganador junto con la serie, otorgando al portador la cantidad de 500.000 euros al contado.

Concedido al acierto de las cinco cifras completas del número ganador junto con la serie, otorgando al portador la cantidad de 500.000 euros al contado. Premio a las cinco cifras: Se adjudica una recompensa de 35.000 euros para aquellos cupones que logren acertar las cinco cifras del número principal de forma íntegra, pero no dispongan de la serie ganadora.

Se adjudica una recompensa de 35.000 euros para aquellos cupones que logren acertar las cinco cifras del número principal de forma íntegra, pero no dispongan de la serie ganadora. Premios por aproximaciones de cuatro cifras: Se otorga una cuantía de 450 euros a los cupones en los que coincidan las cuatro primeras o las cuatro últimas cifras del número agraciado.

Se otorga una cuantía de 450 euros a los cupones en los que coincidan las cuatro primeras o las cuatro últimas cifras del número agraciado. Premios por aproximaciones de tres cifras: Se establece un premio de 25 euros para las apuestas que registren coincidencia con las tres primeras o las tres últimas cifras del número extraído.

Se establece un premio de 25 euros para las apuestas que registren coincidencia con las tres primeras o las tres últimas cifras del número extraído. Premios por aproximaciones de dos cifras: Se asigna un importe de 6 euros para aquellos boletos en los que coincidan las dos primeras o las dos últimas cifras de la combinación.

Se asigna un importe de 6 euros para aquellos boletos en los que coincidan las dos primeras o las dos últimas cifras de la combinación. Premios a una cifra (Reintegros): Se otorga una devolución de 2 euros a los participantes cuyo cupón coincida únicamente con la primera o la última cifra del número premiado.

Mecánica del sorteo, calendario de celebraciones y coste del boleto

El Cupón Diario de la ONCE se define como un producto de juego de azar cuya estructura comercial está diseñada de manera específica para llevarse a cabo de forma periódica durante la semana. Los usuarios interesados en participar tienen la opción de adquirir y jugar a esta modalidad de lunes a jueves. En lo que respecta a los costes de participación establecidos por la organización, cada cupón individual se encuentra disponible para su compra en los puntos de venta oficiales por un precio de 2 euros.