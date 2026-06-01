La combinación ganadora y el Joker dictados por Loterías y Apuestas del Estado determinan el escrutinio de una jornada que ponía en juego un bote de 7,2 millones de euros tras el éxito del pasado sábado en Ciudad Real

La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado este lunes, 1 de junio de 2026, una nueva edición del sorteo ordinario de La Primitiva. Los participantes que disponen de boletos validados para esta cita pueden proceder a la comprobación de sus apuestas para verificar si sus números coinciden con las extracciones efectuadas en el Salón de Sorteos de la institución en Madrid. El escrutinio de esta noche fija la distribución de la fortuna en una jornada de notable interés general, marcada por la ausencia de acertantes de Categoría Especial en el ciclo precedente y el mantenimiento de la expectación en torno a los premios mayores.

La combinación ganadora, el número complementario, el reintegro y el código asignado al Joker en el sorteo de hoy han quedado configurados de la siguiente manera tras el desarrollo del acto reglamentario:

Combinación ganadora de La Primitiva: 1, 4, 11, 12, 23 y 39

1, 4, 11, 12, 23 y 39 Número complementario: 27

27 Reintegro: 9

9 Combinación ganadora de El Joker: 8, 3, 4, 6, 4, 2, 6

Escrutinio de la jornada, reparto del bote y antecedentes de la fortuna

La convocatoria de La Primitiva de este lunes, 1 de junio, se ha desarrollado a las 21:40 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, ubicado en Madrid. Para esta edición, se ponía en juego un bote de 7,2 millones de euros, una cifra acumulada debido a que en el anterior sorteo no se registraron acertantes dentro de la Categoría Especial, la cual exige la coincidencia de los 6 aciertos de la combinación ganadora más el número destinado al reintegro. El reglamento estipula que, de no existir ningún acertante en dicha Categoría Especial, el fondo económico pasa de manera directa a engrosar el bote del próximo sorteo.

La jornada de hoy sucede al sorteo celebrado el pasado sábado 30 de mayo, una fecha que sí deparó una notable distribución de fondos por la geografía nacional. En dicha ocasión, se validó un único boleto acertante de Primera Categoría (seis aciertos), cuyo propietario obtuvo una recompensa económica total de 1.237.007,11 euros tras sellar su apuesta en el municipio de Chillón (Ciudad Real). Asimismo, el escrutinio del sábado registró dos acertantes de Segunda Categoría (cinco aciertos más el número complementario), quienes percibieron una cuantía individual de 100.297,88 euros. Estos dos premios se localizaron de forma respectiva en Madrid y en la localidad de Portugalete (Vizcaya).

Estructura de juego, costes y plazos de validación de los boletos

La participación en la Lotería Primitiva se rige por directrices fijas en lo relativo a sus tarifas y canales de validación. Los usuarios que deseen tomar parte en el sorteo deben abonar el precio de 1 euro por cada apuesta individual que decidan formalizar. El sistema permite también la opción de emplear un boleto de apuestas múltiples, lo que faculta al jugador para efectuar y concentrar varias apuestas dentro de un mismo resguardo físico o digital.

Para gestionar la compra de las participaciones, los canales oficiales establecen dos vías diferenciadas por sus márgenes horarios:

Puntos de venta físicos: Los clientes pueden sellar sus billetes en las administraciones tradicionales hasta las 20:30 horas de los lunes, jueves y sábados.

Los clientes pueden sellar sus billetes en las administraciones tradicionales hasta las 20:30 horas de los lunes, jueves y sábados. Plataforma en línea: Quienes opten por realizar la adquisición por internet disponen de margen técnico hasta las 21:15 horas del propio día en que se celebra el sorteo.

La mecánica de juego define que el objetivo principal consiste en acertar seis números y el reintegro. Para ello, cada boleto se estructura en un diseño de ocho bloques independientes, cada uno compuesto por 49 números que abarcan del 1 al 49, junto a una casilla adicional específica para solicitar la participación en el juego asociado del Joker. La organización dispone de tres tipos de boletos en función de la cantidad de sorteos en los que el usuario desee concursar. La apuesta obliga a marcar seis dígitos por bloque, generándose de manera automática un número de reintegro comprendido entre el 0 y el 9 con cada validación. De forma complementaria, por el pago de 1 euro más, se puede activar la casilla del Joker, la cual asigna un código de 7 cifras que ofrece la opción de optar a un premio de hasta 1 millón de euros.

Escala de premios y caducidad oficial de las apuestas

Uno de los rasgos distintivos que definen a La Primitiva es que el primer premio carece de una cantidad fija preestablecida, de modo que su valor final queda sujeto y supeditado estrictamente al volumen del bote acumulado para cada fecha concreta. Más allá de los premios máximos, el sorteo contempla opciones para acceder a galardones menores en cada convocatoria. De este modo, la normativa otorga asignaciones económicas a aquellos boletos que registren un total de seis números, cinco números más el complementario, cinco números, cuatro números, tres números y, finalmente, al reintegro.

Para proceder al cobro de los resguardos que resulten agraciados en el escrutinio, Loterías y Apuestas del Estado permite que los usuarios gestionen la percepción de sus fondos en cualquier punto de venta oficial de loterías o a través de internet, empleando la página web de una administración o punto de venta autorizado. En el plano administrativo, es indispensable tener en cuenta que tanto los boletos como el derecho al cobro de los premios correspondientes caducan de forma definitiva en un plazo máximo de tres meses, computados a partir del día siguiente al de la celebración del sorteo.

Por último, cabe precisar que la información difundida se publica bajo reserva ante posibles errores u omisiones, recordando de manera formal que la única lista oficial dotada de validez legal es la que proporciona de forma directa la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado.