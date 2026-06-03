El sorteo de la Bonoloto de hoy, miércoles 3 de junio de 2026, está pendiente de publicar oficialmente su combinación ganadora. Los jugadores podrán comprobar los seis números premiados, el complementario y el reintegro una vez finalizado el sorteo y difundida la lista oficial por Loterías y Apuestas del Estado.

Resultado de la Bonoloto de hoy, miércoles 3 de junio de 2026

La combinación ganadora de la Bonoloto de este miércoles será actualizada cuando se conozca el resultado oficial:

Combinación ganadora: 15, 18, 23, 30, 34 y 42

Número complementario: 8

Reintegro: 5

El sorteo de la Bonoloto se celebra habitualmente a partir de las 21:30 horas, y los resultados pueden comprobarse posteriormente en los canales oficiales de Loterías y Apuestas del Estado.

Bote de la Bonoloto para el sorteo de hoy

Para el sorteo de este miércoles 3 de junio de 2026, estaba previsto un bote de 1.000.000 de euros para un único acertante de primera categoría, después de que en el sorteo anterior no hubiera acertantes de seis números.

Resultado anterior de la Bonoloto

En el sorteo de la Bonoloto del martes 2 de junio de 2026, la combinación ganadora fue:

01 – 22 – 33 – 36 – 40 – 41

Complementario: 49

Reintegro: 7

En esa jornada no hubo acertantes de primera categoría, mientras que se registraron dos boletos de segunda categoría premiados con 73.881,65 euros cada uno.

Cómo se juega a la Bonoloto

Para participar en la Bonoloto hay que seleccionar seis números del 1 al 49. En cada sorteo se extraen seis números principales, un complementario y un reintegro. El complementario sirve para determinar los premios de segunda categoría, mientras que el reintegro permite recuperar el importe jugado si coincide con el número asignado al boleto.

Dónde comprobar el resultado oficial

Aunque distintos medios publican los números de la Bonoloto tras cada sorteo, la única lista válida es la facilitada por Loterías y Apuestas del Estado. Por ello, se recomienda verificar siempre el resultado oficial antes de reclamar cualquier premio.