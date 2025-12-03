Los números premiados y las estrellas del sorteo de la lotería europea, que se juega en nueve países y reparte el 50% de la recaudación en premios.

Ya está disponible el resultado del sorteo de Euromillones celebrado en París este martes, 2 de diciembre de 2025. Esta lotería paneuropea, que se juega en nueve países (Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza), reparte botes multimillonarios dos veces por semana.

A continuación, le ofrecemos la combinación ganadora de la jornada:

Números Principales: 04, 13, 14, 20 y 41

y Estrellas: 06 y 12

El precio del boleto de Euromillones en España es de dos euros por sorteo, y el 50% de lo recaudado se destina a premios. Cabe recordar que el bote puede acumularse hasta un límite que, una vez alcanzado, incrementa el premio de segunda categoría.