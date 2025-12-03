Los números premiados y las estrellas del sorteo de la lotería europea, que se juega en nueve países y reparte el 50% de la recaudación en premios.
Ya está disponible el resultado del sorteo de Euromillones celebrado en París este martes, 2 de diciembre de 2025. Esta lotería paneuropea, que se juega en nueve países (Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza), reparte botes multimillonarios dos veces por semana.
A continuación, le ofrecemos la combinación ganadora de la jornada:
- Números Principales: 04, 13, 14, 20 y 41
- Estrellas: 06 y 12
El precio del boleto de Euromillones en España es de dos euros por sorteo, y el 50% de lo recaudado se destina a premios. Cabe recordar que el bote puede acumularse hasta un límite que, una vez alcanzado, incrementa el premio de segunda categoría.
Nota: Recordamos a los lectores que la única lista oficial y válida de los resultados de Euromillones es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.