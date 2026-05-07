Este jueves 7 de mayo de 2026 se ha celebrado el sorteo diario de la Bonoloto, uno de los juegos de Loterías y Apuestas del Estado más populares en España. La combinación ganadora de hoy ya está disponible y permite a los jugadores conocer si sus boletos han sido premiados.

Combinación ganadora de la Bonoloto

Números premiados: 11, 13, 16, 21, 22, 45

Número complementario: 41

Reintegro: 3

Estos números determinan los premios de las distintas categorías del sorteo, desde el premio mayor hasta el reintegro.

Cómo se reparten los premios

La Bonoloto ofrece premios por varias categorías dependiendo de la cantidad de aciertos:

6 aciertos: premio mayor (Primer premio)

premio mayor (Primer premio) 5 aciertos + complementario: segunda categoría

segunda categoría 5 aciertos

4 aciertos

3 aciertos

Reintegro: si coincide el último número con el reintegro del sorteo

El importe de los premios depende del número de acertantes en cada categoría y de la recaudación total del sorteo.

Cómo jugar a la Bonoloto

Participar es muy sencillo:

Elegir 6 números entre el 1 y el 49 en la tabla de juego. Cada apuesta tiene un precio de 0,50 €. Se pueden realizar apuestas múltiples para aumentar las posibilidades de premio. Se puede jugar para un solo sorteo o para varios días de la semana, de lunes a sábado.

Cómo consultar los resultados oficiales

Para verificar si tu boleto ha resultado premiado, es recomendable consultar siempre fuentes oficiales:

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Web de Loterías y Apuestas del Estado : https://www.loteriasyapuestas.es

: https://www.loteriasyapuestas.es Administraciones de lotería autorizadas

Medios oficiales de comunicación

La única lista válida de premios es la publicada por Loterías y Apuestas del Estado.

Próximo sorteo de la Bonoloto

El próximo sorteo será mañana viernes 8 de mayo de 2026, siguiendo la programación habitual. Los jugadores pueden validar sus boletos hasta minutos antes del cierre de ventas para participar en el sorteo del día.