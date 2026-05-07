La Primitiva, uno de los sorteos más populares de Loterías y Apuestas del Estado, celebra este jueves 7 de mayo de 2026 un nuevo sorteo. La Primitiva permite a los jugadores optar a premios millonarios a partir de una apuesta mínima de 1 euro, con la posibilidad de acumular importantes botes para quienes acierten los seis números de la combinación ganadora.

A continuación, te ofrecemos toda la información sobre La Primitiva de hoy, cómo se juega, los premios y los números premiados pendientes de publicación oficial.

Combinación ganadora de La Primitiva de hoy

Números premiados: X, X, X, X, X, X

Número complementario: X

Reintegro: X

Joker: X

⚠️ Estos resultados se actualizarán en cuanto Loterías y Apuestas del Estado publique los datos oficiales.

El sorteo se celebra los jueves y sábados, con un número de seis cifras elegidas entre 1 y 49, además de un número complementario y un reintegro, que permiten ampliar las posibilidades de premio.

Cómo jugar a La Primitiva

Participar en La Primitiva es muy sencillo y accesible:

Elegir seis números entre el 1 y el 49. Cada apuesta cuesta 1 €; se pueden realizar combinaciones múltiples para aumentar las opciones de premio. Se puede jugar para un solo sorteo o participar en varios sorteos consecutivos (jueves y sábado). Los premios se obtienen según la cantidad de aciertos: 6 aciertos: Primer premio o bote acumulado

Primer premio o bote acumulado 5 aciertos + complementario: Segunda categoría

Segunda categoría 5 aciertos

4 aciertos

3 aciertos

Reintegro: acertar el último número del sorteo

Premios de La Primitiva

La Primitiva ofrece diferentes categorías de premios, ajustadas a los aciertos de cada jugador:

Primer premio: se otorga al boleto que coincida con los seis números de la combinación.

se otorga al boleto que coincida con los seis números de la combinación. Segundo premio: se concede a los boletos con cinco aciertos más el número complementario.

se concede a los boletos con cinco aciertos más el número complementario. Premios menores: para los boletos que coincidan con cinco, cuatro o tres aciertos, además del reintegro.

El reintegro permite recuperar el importe de la apuesta si coincide con el último número del sorteo.

Bonos y botes acumulados

La Primitiva acumula botes si en un sorteo no hay acertantes de seis números. Esto permite que los premios puedan alcanzar varios millones de euros, convirtiendo a este sorteo en uno de los más atractivos para los jugadores habituales de España.

Cómo consultar los resultados oficiales

Es importante que los jugadores verifiquen los resultados en fuentes oficiales, ya que solo estas garantizan la validez del sorteo:

Página web oficial de Loterías y Apuestas del Estado : https://www.loteriasyapuestas.es

: https://www.loteriasyapuestas.es Puntos de venta autorizados

Medios de comunicación oficiales y plataformas digitales vinculadas

Evita confiar en resultados compartidos en redes sociales o páginas no verificadas.

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Próximo sorteo de La Primitiva

El siguiente sorteo será el sábado 9 de mayo de 2026, siguiendo la programación habitual. Los jugadores pueden participar hasta unos minutos antes del cierre de ventas, asegurando su participación en el sorteo del día.