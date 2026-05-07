La Lotería Nacional celebró hoy jueves 7 de mayo de 2026 su sorteo habitual con los tradicionales dos premios mayores. La jornada dejó un primer premio con una combinación que ha generado premios millonarios y un segundo premio repartido en varias localidades de España.

A continuación, te presentamos los resultados oficiales y los puntos de venta donde se han repartido los premios.

1er Premio de la Lotería Nacional

Número ganador: 36642

Puntos de venta destacados donde se ha repartido el premio:

AVDA CARDENAL BENLLOCH, 103 – BAJO 3 IZQ.

Población: VALENCIA, Provincia: VALENCIA, CP: 46021, Teléfono: 963932763

Población: VALENCIA, Provincia: VALENCIA, CP: 46021, Teléfono: 963932763 JAIZQUIBEL, 21

Población: ERRENTERIA, Provincia: GUIPUZCOA, CP: 20100, Teléfono: 943514856

Población: ERRENTERIA, Provincia: GUIPUZCOA, CP: 20100, Teléfono: 943514856 CTRA. PROVINCIAL, 5

Población: STA URSULA, Provincia: STA.CRUZ.TFE, CP: 38390, Teléfono: 922301120

Este número ha resultado agraciado con el primer premio, generando premios principales según la serie y participación de los boletos.

2º Premio de la Lotería Nacional

Número ganador: 42973

Puntos de venta destacados donde se ha repartido el premio:

LLUIS COMPANYS, 26

Población: BLANES, Provincia: GIRONA, CP: 17300, Teléfono: 972352096

Población: BLANES, Provincia: GIRONA, CP: 17300, Teléfono: 972352096 SALADILLO, 4

Población: CHAUCHINA, Provincia: GRANADA, CP: 18330, Teléfono: 958446135

Población: CHAUCHINA, Provincia: GRANADA, CP: 18330, Teléfono: 958446135 JOSEP ANSELM CLAVÉ, 174

Población: OLESA DE MONTSERRAT, Provincia: BARCELONA, CP: 08640, Teléfono: 937824581

Población: OLESA DE MONTSERRAT, Provincia: BARCELONA, CP: 08640, Teléfono: 937824581 CAPITAN MUÑOZ NAVAS, 23

Población: POLÁN, Provincia: TOLEDO, CP: 45161, Teléfono: 925370544

El segundo premio de la Lotería Nacional ofrece un incentivo adicional para los boletos coincidentes, repartido entre varias localidades de España.

Cómo comprobar los resultados oficiales

Para validar si tu boleto ha sido premiado, es recomendable acudir siempre a las fuentes oficiales de Loterías y Apuestas del Estado:

Página web oficial: https://www.loteriasyapuestas.es

Administraciones de Lotería autorizadas

Medios de comunicación oficiales

La única lista válida de premios es la publicada por Loterías y Apuestas del Estado.

Próximo sorteo de la Lotería Nacional

El siguiente sorteo de la Lotería Nacional se celebrará el sábado 9 de mayo de 2026, manteniendo el calendario habitual de sorteos de jueves y sábado. Los jugadores pueden validar sus boletos hasta minutos antes del cierre de ventas para participar.