La Lotería Nacional celebró hoy jueves 7 de mayo de 2026 su sorteo habitual con los tradicionales dos premios mayores. La jornada dejó un primer premio con una combinación que ha generado premios millonarios y un segundo premio repartido en varias localidades de España.
A continuación, te presentamos los resultados oficiales y los puntos de venta donde se han repartido los premios.
1er Premio de la Lotería Nacional
Número ganador: 36642
Puntos de venta destacados donde se ha repartido el premio:
- AVDA CARDENAL BENLLOCH, 103 – BAJO 3 IZQ.
Población: VALENCIA, Provincia: VALENCIA, CP: 46021, Teléfono: 963932763
- JAIZQUIBEL, 21
Población: ERRENTERIA, Provincia: GUIPUZCOA, CP: 20100, Teléfono: 943514856
- CTRA. PROVINCIAL, 5
Población: STA URSULA, Provincia: STA.CRUZ.TFE, CP: 38390, Teléfono: 922301120
Este número ha resultado agraciado con el primer premio, generando premios principales según la serie y participación de los boletos.
2º Premio de la Lotería Nacional
Número ganador: 42973
Puntos de venta destacados donde se ha repartido el premio:
- LLUIS COMPANYS, 26
Población: BLANES, Provincia: GIRONA, CP: 17300, Teléfono: 972352096
- SALADILLO, 4
Población: CHAUCHINA, Provincia: GRANADA, CP: 18330, Teléfono: 958446135
- JOSEP ANSELM CLAVÉ, 174
Población: OLESA DE MONTSERRAT, Provincia: BARCELONA, CP: 08640, Teléfono: 937824581
- CAPITAN MUÑOZ NAVAS, 23
Población: POLÁN, Provincia: TOLEDO, CP: 45161, Teléfono: 925370544
El segundo premio de la Lotería Nacional ofrece un incentivo adicional para los boletos coincidentes, repartido entre varias localidades de España.
Cómo comprobar los resultados oficiales
Para validar si tu boleto ha sido premiado, es recomendable acudir siempre a las fuentes oficiales de Loterías y Apuestas del Estado:
- Página web oficial: https://www.loteriasyapuestas.es
- Administraciones de Lotería autorizadas
- Medios de comunicación oficiales
La única lista válida de premios es la publicada por Loterías y Apuestas del Estado.
Próximo sorteo de la Lotería Nacional
El siguiente sorteo de la Lotería Nacional se celebrará el sábado 9 de mayo de 2026, manteniendo el calendario habitual de sorteos de jueves y sábado. Los jugadores pueden validar sus boletos hasta minutos antes del cierre de ventas para participar.