La ONCE celebra hoy jueves 7 de mayo de 2026 sus sorteos diarios: el Cupón Diario y los cinco sorteos del Super 11. Los resultados ya están disponibles para todos los juegos, ofreciendo la información oficial sobre combinaciones ganadoras y premios.

Resultado del Cupón Diario de la ONCE

El Cupón Diario de hoy ofrece un primer premio de 500.000 €.

Número ganador: 64354

Serie: 045

Este sorteo se celebra todos los lunes, martes, miércoles y jueves a las 21:25 horas.

Resultados del Super 11 de la ONCE de hoy

El Super 11 es un juego diario en el que se extraen 20 números de una matriz del 1 al 80. Los participantes eligen entre 5 y 11 números, y los premios se asignan según la cantidad de aciertos.

Combinación ganadora del Sorteo 1

02, 06, 15, 18, 20, 24, 27, 36, 38, 46, 51, 54, 58, 63, 67, 68, 72, 75, 80, 83

Combinación ganadora del Sorteo 2

02, 04, 05, 06, 13, 17, 25, 26, 30, 31, 33, 51, 55, 62, 66, 68, 71, 74, 83, 85

Combinación ganadora del Sorteo 3

15, 20, 22, 34, 38, 45, 50, 51, 53, 55, 57, 69, 70, 73, 75, 76, 79, 83, 84, 85

Combinación ganadora del Sorteo 4

12, 13, 25, 26, 29, 31, 49, 50, 51, 52, 55, 60, 62, 65, 72, 74, 75, 78, 81, 85

Combinación ganadora del Sorteo 5

09, 10, 11, 22, 25, 28, 36, 38, 40, 43, 45, 51, 59, 62, 63, 65, 67, 71, 73, 76

Los premios se distribuyen según la cantidad de aciertos y la apuesta realizada. Los boletos pueden ganar desde 5 hasta 11 aciertos, dependiendo de la categoría del juego.

Cómo comprobar los resultados oficiales de la ONCE

Para verificar si tu cupón o apuesta ha resultado premiada, siempre debes acudir a fuentes oficiales:

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Web oficial de JuegosONCE : https://www.juegosonce.es

: https://www.juegosonce.es Puntos de venta autorizados de la ONCE

Medios de comunicación oficiales

La única lista válida de premios es la proporcionada por la ONCE.

Próximos sorteos

Cupón Diario: se celebrará mañana viernes 8 de mayo.

se celebrará mañana viernes 8 de mayo. Super 11: continuará con cinco sorteos diarios de lunes a domingo.

Los jugadores pueden validar sus boletos hasta minutos antes de cada sorteo para participar en tiempo y forma.