El Eurodreams celebró hoy jueves 7 de mayo de 2026 un nuevo sorteo con numerosos premios para los jugadores. Este popular juego de Loterías y Apuestas del Estado permite optar a premios importantes a partir de una apuesta mínima, combinando números principales con un número especial denominado Sueño.

A continuación, te presentamos la combinación ganadora de Eurodreams de hoy y todos los detalles relevantes del sorteo.

Resultado del Eurodreams de hoy, jueves 7 de mayo de 2026

Combinación ganadora: 09, 12, 13, 24, 32, 38

Número Sueño: 5

Este número Sueño permite acceder a premios adicionales dependiendo de la apuesta realizada y la coincidencia con la combinación ganadora.

Cómo jugar al Eurodreams

Participar en Eurodreams es muy sencillo:

Selecciona 6 números de un rango de 1 a 49. Elige un número Sueño, del 0 al 9. Cada apuesta tiene un precio mínimo de 1 €, y se pueden realizar combinaciones múltiples para aumentar las probabilidades de premio. Las categorías de premio se determinan según los aciertos en los números principales y el número Sueño: 6 aciertos + Sueño: premio mayor

premio mayor 6 aciertos

5 aciertos + Sueño

5 aciertos

4 aciertos + Sueño

4 aciertos

3 aciertos + Sueño

Reintegro: acertar el último número del sorteo

Premios del Eurodreams

El Eurodreams reparte premios en varias categorías y permite que todos los jugadores tengan posibilidades de recibir algún premio, incluso con apuestas mínimas. El número Sueño añade emoción y aumenta la oportunidad de llevarse premios adicionales.

Los premios exactos dependen de:

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Número de acertantes

Número de boletos vendidos

Categoría de aciertos (con o sin número Sueño)

Cómo consultar los resultados oficiales

Para comprobar si tu boleto ha sido premiado, siempre se recomienda consultar fuentes oficiales:

Web de Loterías y Apuestas del Estado : https://www.loteriasyapuestas.es

: https://www.loteriasyapuestas.es Puntos de venta autorizados

Medios de comunicación oficiales y plataformas digitales

La única lista válida de premios es la publicada por Loterías y Apuestas del Estado.

Próximo sorteo de Eurodreams

El próximo sorteo de Eurodreams se celebrará mañana viernes 8 de mayo de 2026. Los jugadores pueden participar hasta minutos antes del cierre de ventas para optar a los premios de la jornada.