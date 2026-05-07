El Eurodreams celebró hoy jueves 7 de mayo de 2026 un nuevo sorteo con numerosos premios para los jugadores. Este popular juego de Loterías y Apuestas del Estado permite optar a premios importantes a partir de una apuesta mínima, combinando números principales con un número especial denominado Sueño.
A continuación, te presentamos la combinación ganadora de Eurodreams de hoy y todos los detalles relevantes del sorteo.
Resultado del Eurodreams de hoy, jueves 7 de mayo de 2026
Combinación ganadora: 09, 12, 13, 24, 32, 38
Número Sueño: 5
Este número Sueño permite acceder a premios adicionales dependiendo de la apuesta realizada y la coincidencia con la combinación ganadora.
Cómo jugar al Eurodreams
Participar en Eurodreams es muy sencillo:
- Selecciona 6 números de un rango de 1 a 49.
- Elige un número Sueño, del 0 al 9.
- Cada apuesta tiene un precio mínimo de 1 €, y se pueden realizar combinaciones múltiples para aumentar las probabilidades de premio.
- Las categorías de premio se determinan según los aciertos en los números principales y el número Sueño:
- 6 aciertos + Sueño: premio mayor
- 6 aciertos
- 5 aciertos + Sueño
- 5 aciertos
- 4 aciertos + Sueño
- 4 aciertos
- 3 aciertos + Sueño
- Reintegro: acertar el último número del sorteo
Premios del Eurodreams
El Eurodreams reparte premios en varias categorías y permite que todos los jugadores tengan posibilidades de recibir algún premio, incluso con apuestas mínimas. El número Sueño añade emoción y aumenta la oportunidad de llevarse premios adicionales.
Los premios exactos dependen de:
- Número de acertantes
- Número de boletos vendidos
- Categoría de aciertos (con o sin número Sueño)
Cómo consultar los resultados oficiales
Para comprobar si tu boleto ha sido premiado, siempre se recomienda consultar fuentes oficiales:
- Web de Loterías y Apuestas del Estado: https://www.loteriasyapuestas.es
- Puntos de venta autorizados
- Medios de comunicación oficiales y plataformas digitales
La única lista válida de premios es la publicada por Loterías y Apuestas del Estado.
Próximo sorteo de Eurodreams
El próximo sorteo de Eurodreams se celebrará mañana viernes 8 de mayo de 2026. Los jugadores pueden participar hasta minutos antes del cierre de ventas para optar a los premios de la jornada.