La Bonoloto celebra este viernes 8 de mayo de 2026 un nuevo sorteo diario con miles de jugadores pendientes de conocer la combinación ganadora. Este juego de Loterías y Apuestas del Estado es uno de los más populares en España por su precio asequible y por la posibilidad de conseguir premios importantes acertando seis números.

El resultado oficial de la Bonoloto de hoy se conocerá tras la celebración del sorteo. Hasta que se publiquen los números ganadores, la combinación queda pendiente de actualización.

Resultado de la Bonoloto de hoy, viernes 8 de mayo de 2026

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto del viernes 8 de mayo de 2026 es:

X, X, X, X, X y X

Complementario: X

Reintegro: X

* El resultado se publica tras la celebración del sorteo.

Cómo se juega a la Bonoloto

Para jugar a la Bonoloto hay que elegir seis números del 1 al 49. El objetivo es acertar la combinación ganadora del sorteo correspondiente. Cada apuesta tiene un precio de 0,50 euros, aunque es necesario realizar al menos dos apuestas para validar el boleto.

La Bonoloto se caracteriza por ser uno de los sorteos más accesibles para los jugadores, ya que permite participar con un importe reducido y optar a premios que dependen de la recaudación y del número de acertantes.

Categorías de premios de la Bonoloto

Los premios de la Bonoloto se reparten en varias categorías, según el número de aciertos obtenido en cada boleto:

Primera categoría: 6 aciertos.

Segunda categoría: 5 aciertos más el complementario.

Tercera categoría: 5 aciertos.

Cuarta categoría: 4 aciertos.

Quinta categoría: 3 aciertos.

Reintegro: acierto del número del reintegro.

El importe exacto de cada premio varía en función de la recaudación del sorteo y del número de boletos acertantes en cada categoría.

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Dónde comprobar el resultado oficial

El resultado de la Bonoloto debe comprobarse siempre en los canales oficiales de Loterías y Apuestas del Estado o en puntos de venta autorizados. La única lista válida de premios es la publicada por el organismo oficial.

Próximo sorteo de la Bonoloto

La Bonoloto mantiene su calendario habitual de sorteos diarios. Tras el sorteo de este viernes, los jugadores podrán participar en la siguiente jornada validando sus boletos en administraciones autorizadas o a través de los canales oficiales.