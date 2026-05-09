Este sábado 9 de mayo de 2026 llega con un ambiente de revisión: la energía astral favorece las decisiones prácticas y el orden mental. El tono general mezcla impulso y cautela, por lo que avanzas más si escuchas tus ritmos y no te exiges el “todo ahora”.

En salud, la clave está en sostener hábitos pequeños y constantes. En amor, se abre una ventana para hablar claro sin dramatizar; y en trabajo, el día premia la organización y la estrategia sobre la improvisación.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Tu empuje hoy se nota, pero conviene canalizarlo con cabeza. Si ordenas prioridades, el día responde.

Color: Rojo vivo

Amor: Mensaje directo que suaviza tensiones

Salud: Estira la espalda y cuida la hidratación

Dinero: Buena racha si evitas gastos por impulso

Número de la suerte: 7

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Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La estabilidad es tu carta fuerte, aunque hoy te pida un ajuste de rumbo. Lo que decides con calma tiene buen recorrido.

Color: Verde esmeralda

Amor: Vuelves a disfrutar lo simple en pareja

Salud: Atención a digestiones pesadas

Dinero: Avanza la previsión, no el gasto

Número de la suerte: 3

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Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Tu mente corre, pero hoy te conviene filtrar: no todo merece la misma atención. Elige lo que suma.

Color: Amarillo mostaza

Amor: Conversaciones que abren nuevas perspectivas

Salud: Descanso visual y pausas breves

Dinero: Letras pequeñas, sí; decisiones rápidas, no

Número de la suerte: 12

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Te sientes más sensible, y eso puede jugar a favor si pones límites sanos. Cuidarte también es una forma de querer.

Color: Azul profundo

Amor: Emociones claras, sin huir de la verdad

Salud: Rutina de sueño, prioridad del día

Dinero: Te conviene revisar suscripciones y gastos fijos

Número de la suerte: 5

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Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Hoy brilla tu capacidad de convencer, pero evita imponer. Si escuchas, tu carisma suma más que tu voz.

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Color: Dorado

Amor: Un gesto cálido rompe el hielo

Salud: Controla excesos y cuida la energía

Dinero: Oportunidad si negocias con calma

Número de la suerte: 9

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Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Tu sentido del detalle marca la diferencia: detectas qué falta y cómo arreglarlo. La perfección no es el objetivo, sí el avance.

Color: Blanco roto

Amor: Afinas una conversación pendiente

Salud: Ventaja con hábitos ordenados (comida y movimiento)

Dinero: Buen día para planificar presupuestos

Número de la suerte: 2

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Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

La armonía guía tus decisiones, aunque hoy te invite a elegir con criterio propio. No pidas permiso para sentir.

Color: Rosa palo

Amor: Reencuentro o acercamiento sin rodeos

Salud: Cuida el estrés con respiración y pausas

Dinero: Negociación favorable si mantienes límites

Número de la suerte: 6

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Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Tu intuición está fina: percibes lo que hay debajo de las palabras. Úsala para protegerte y avanzar.

Color: Negro granate

Amor: Intensidad bien gestionada, sin juegos

Salud: Vigila tensión acumulada y descanso

Dinero: Evita riesgos; apuesta por seguridad

Número de la suerte: 10

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

El día te anima a moverte y a cambiar de perspectiva. Si compartes tus planes, aparecen apoyos inesperados.

Color: Azul cielo

Amor: Humor y sinceridad para reconectar

Salud: Benefician actividades al aire libre

Dinero: Buena idea comparar antes de decidir

Número de la suerte: 14

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Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Hoy toca poner estructura: lo que cerraste en tu cabeza necesita forma en el mundo real. Paso a paso, pero decidido.

Color: Carbón

Amor: Actos que demuestran compromiso

Salud: Revisa postura y cuida articulaciones

Dinero: Orden y seguimiento, claves para mejorar

Número de la suerte: 8

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Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Tu creatividad se pone al servicio de soluciones útiles. Hoy funciona especialmente bien si trabajas en equipo.

Color: Turquesa

Amor: Conversación diferente que refresca la relación

Salud: Reduce pantallas y gana calidad de sueño

Dinero: Ideas con potencial; evalúa viabilidad

Número de la suerte: 11

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Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Se intensifica tu sensibilidad, pero también tu capacidad para comprender. Te irá mejor si no te llevas todo a casa.

Color: Lila

Amor: Cuidado con idealizar; mejor preguntar

Salud: Baños tibios o estiramientos para aflojar el cuerpo

Dinero: Evita decisiones emocionales

Número de la suerte: 4

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Consejo astral para hoy

Sábado 9 de mayo: combina intuición y método. Dedica un rato a ordenar tu semana (mensajes, tareas y horarios) y notarás cómo mejora tu energía. En salud, un hábito breve pero diario te consolida; en amor, pide lo que necesitas con calma; y en trabajo, prioriza lo que reduce incertidumbre.