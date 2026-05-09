Este sábado 9 de mayo de 2026 llega con un ambiente de revisión: la energía astral favorece las decisiones prácticas y el orden mental. El tono general mezcla impulso y cautela, por lo que avanzas más si escuchas tus ritmos y no te exiges el “todo ahora”.
En salud, la clave está en sostener hábitos pequeños y constantes. En amor, se abre una ventana para hablar claro sin dramatizar; y en trabajo, el día premia la organización y la estrategia sobre la improvisación.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Tu empuje hoy se nota, pero conviene canalizarlo con cabeza. Si ordenas prioridades, el día responde.
- Color: Rojo vivo
- Amor: Mensaje directo que suaviza tensiones
- Salud: Estira la espalda y cuida la hidratación
- Dinero: Buena racha si evitas gastos por impulso
- Número de la suerte: 7
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Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
La estabilidad es tu carta fuerte, aunque hoy te pida un ajuste de rumbo. Lo que decides con calma tiene buen recorrido.
- Color: Verde esmeralda
- Amor: Vuelves a disfrutar lo simple en pareja
- Salud: Atención a digestiones pesadas
- Dinero: Avanza la previsión, no el gasto
- Número de la suerte: 3
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Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
Tu mente corre, pero hoy te conviene filtrar: no todo merece la misma atención. Elige lo que suma.
- Color: Amarillo mostaza
- Amor: Conversaciones que abren nuevas perspectivas
- Salud: Descanso visual y pausas breves
- Dinero: Letras pequeñas, sí; decisiones rápidas, no
- Número de la suerte: 12
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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Te sientes más sensible, y eso puede jugar a favor si pones límites sanos. Cuidarte también es una forma de querer.
- Color: Azul profundo
- Amor: Emociones claras, sin huir de la verdad
- Salud: Rutina de sueño, prioridad del día
- Dinero: Te conviene revisar suscripciones y gastos fijos
- Número de la suerte: 5
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Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Hoy brilla tu capacidad de convencer, pero evita imponer. Si escuchas, tu carisma suma más que tu voz.
- Color: Dorado
- Amor: Un gesto cálido rompe el hielo
- Salud: Controla excesos y cuida la energía
- Dinero: Oportunidad si negocias con calma
- Número de la suerte: 9
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Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Tu sentido del detalle marca la diferencia: detectas qué falta y cómo arreglarlo. La perfección no es el objetivo, sí el avance.
- Color: Blanco roto
- Amor: Afinas una conversación pendiente
- Salud: Ventaja con hábitos ordenados (comida y movimiento)
- Dinero: Buen día para planificar presupuestos
- Número de la suerte: 2
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Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
La armonía guía tus decisiones, aunque hoy te invite a elegir con criterio propio. No pidas permiso para sentir.
- Color: Rosa palo
- Amor: Reencuentro o acercamiento sin rodeos
- Salud: Cuida el estrés con respiración y pausas
- Dinero: Negociación favorable si mantienes límites
- Número de la suerte: 6
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Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Tu intuición está fina: percibes lo que hay debajo de las palabras. Úsala para protegerte y avanzar.
- Color: Negro granate
- Amor: Intensidad bien gestionada, sin juegos
- Salud: Vigila tensión acumulada y descanso
- Dinero: Evita riesgos; apuesta por seguridad
- Número de la suerte: 10
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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
El día te anima a moverte y a cambiar de perspectiva. Si compartes tus planes, aparecen apoyos inesperados.
- Color: Azul cielo
- Amor: Humor y sinceridad para reconectar
- Salud: Benefician actividades al aire libre
- Dinero: Buena idea comparar antes de decidir
- Número de la suerte: 14
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Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Hoy toca poner estructura: lo que cerraste en tu cabeza necesita forma en el mundo real. Paso a paso, pero decidido.
- Color: Carbón
- Amor: Actos que demuestran compromiso
- Salud: Revisa postura y cuida articulaciones
- Dinero: Orden y seguimiento, claves para mejorar
- Número de la suerte: 8
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Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Tu creatividad se pone al servicio de soluciones útiles. Hoy funciona especialmente bien si trabajas en equipo.
- Color: Turquesa
- Amor: Conversación diferente que refresca la relación
- Salud: Reduce pantallas y gana calidad de sueño
- Dinero: Ideas con potencial; evalúa viabilidad
- Número de la suerte: 11
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Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Se intensifica tu sensibilidad, pero también tu capacidad para comprender. Te irá mejor si no te llevas todo a casa.
- Color: Lila
- Amor: Cuidado con idealizar; mejor preguntar
- Salud: Baños tibios o estiramientos para aflojar el cuerpo
- Dinero: Evita decisiones emocionales
- Número de la suerte: 4
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Consejo astral para hoy
Sábado 9 de mayo: combina intuición y método. Dedica un rato a ordenar tu semana (mensajes, tareas y horarios) y notarás cómo mejora tu energía. En salud, un hábito breve pero diario te consolida; en amor, pide lo que necesitas con calma; y en trabajo, prioriza lo que reduce incertidumbre.