Si hoy vas a repostar en Ceuta, estos datos te pueden ahorrar unos euros. Según el Ministerio para la Transición Ecológica, se han revisado 10 estaciones en la ciudad y el precio medio de referencia queda así: la Gasolina 95 promedia 1,495 €/l (con un rango entre 1,479 y 1,499 €/l), la Gasolina 98 se sitúa en 1,526 €/l, y el Diésel alcanza un promedio de 1,666 €/l (mínimo 1,629, máximo 1,679 €/l).
La diferencia entre la opción más barata y la más cara no es enorme, pero en un depósito puede notarse. A continuación te dejamos un repaso claro por combustibles, con las instalaciones que aparecen como más baratas hoy y, al final, las más caras.
Las gasolineras más baratas hoy
Gasolina 95
- ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.479 €/l
- ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.479 €/l
- SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.498 €/l
- SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.498 €/l
- SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.498 €/l
Gasolina 98
- ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.519 €/l
- ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.519 €/l
- SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.528 €/l
- SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.528 €/l
- SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.528 €/l
Diésel
- ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.629 €/l
- ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.629 €/l
- MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1.649 €/l
- SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.678 €/l
- SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.678 €/l
Las más caras
En el otro extremo, estas son las referencias más altas para Gasolina 95 según el mismo muestreo del Ministerio para la Transición Ecológica:
- CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1.499 €/l
- CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): 1.499 €/l
- MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1.499 €/l
Consejos
- Compara por combustible: hoy la 95 tiene un rango relativamente estrecho, pero la 98 y el diésel muestran diferencias de precio entre marcas y ubicaciones.
- Piensa en el tamaño del depósito: si llenas el tanque, la diferencia entre 1.479 y 1.499 €/l (95) puede ser apreciable frente a repostar “por comodidad”.
- Ten en cuenta la ruta: elegir una estación más barata no siempre compensa si el desvío te hace perder tiempo o combustible.
- Repite la comprobación: los precios pueden variar, así que si vas a repostar con frecuencia, conviene consultar las actualizaciones periódicas del Ministerio para la Transición Ecológica.
Datos de: Ministerio para la Transición Ecológica (sábado, 9 de mayo de 2026).