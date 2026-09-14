BRUSELAS / MADRID. — La Comisión Europea advirtió el pasado mes de mayo de que España no cuenta con un plan de contingencia formalizado ni puesto a prueba para gestionar llegadas masivas de migrantes, sumado a un déficit estructural de personal en la vigilancia de sus fronteras. Así lo refleja el Informe sobre el Estado de Schengen 2026, donde España figura a la cabeza de la Unión Europea en anomalías operativas con un total de 19 deficiencias, superando a países como Portugal (13) o Grecia (12).

Lee tambien: Emmanuel Macron realizará una visita de Estado a España el 29 y 30 de septiembre

La evaluación del Ejecutivo comunitario sitúa a España entre los tres únicos Estados miembros que aún no han formalizado sus protocolos de actuación ante emergencias migratorias y entre los seis que no han testado su efectividad. El informe fue respaldado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante el Consejo de Asuntos de Interior del pasado 4 de junio, apenas semanas antes de los recientes episodios de presión migratoria en Ceuta.

Claves del informe europeo

Suspenso en prevención: La Comisión señala a España por deficiencias en la agilización de las órdenes de retorno, trabas en la modernización de los sistemas de registro y falta de eficacia en la prevención de fugas y movimientos secundarios hacia otros países europeos.

La Comisión señala a España por deficiencias en la agilización de las órdenes de retorno, trabas en la modernización de los sistemas de registro y falta de eficacia en la prevención de fugas y movimientos secundarios hacia otros países europeos. Escasez de recursos humanos: El documento denuncia «carencias de personal que afectan a funciones esenciales» debido a la falta de estrategias de recursos humanos a medio y largo plazo en los puestos fronterizos.

El documento denuncia «carencias de personal que afectan a funciones esenciales» debido a la falta de estrategias de recursos humanos a medio y largo plazo en los puestos fronterizos. La versión del Gobierno: El Ministerio del Interior matiza las conclusiones asegurando que la UE reconoce progresos en la eficacia de los retornos durante 2025 y que los informes sobre la agencia Frontex no identifican vulnerabilidades en la vigilancia de la frontera terrestre con Marruecos.

El Ministerio del Interior matiza las conclusiones asegurando que la UE reconoce progresos en la eficacia de los retornos durante 2025 y que los informes sobre la agencia Frontex no identifican vulnerabilidades en la vigilancia de la frontera terrestre con Marruecos. Presión institucional en Bruselas: Tras el informe, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, se ha desplazado a la capital comunitaria para exigir un despliegue permanente de Frontex y reclamar que la Eurocámara apruebe esta semana una resolución explícita en defensa de la integridad de las fronteras de las ciudades autónomas.

Lee tambien: Bruselas autoriza el uso de 6.100 millones del préstamo a Ucrania para la compra de misiles Patriot